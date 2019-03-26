Одно из самых загадочных и мистических явлений на нашей планете — это солнечное затмение. Уникально оно тем, что вызывает мощный энергетический отток. Экстрасенс СТБ Рубина Цыбульская рассказала, когда солнечное затмение в 2019 году. К чему готовиться в этот период и как извлечь для себя пользу во время солнечного затмения — читайте в материале.

Полное солнечное затмение произойдет 02 июля 2019 года в 19:22 по Гринвичу.

А 26 декабря 2019 года произойдет кольцеобразное затмение. Луна закроет центр Солнца, образуя светящееся кольцо.

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Все мы живем в мире взаимодействия полей и энергий, поэтому ослабление одного из потоков отражается на чувствительных людях. Прежде всего солнечные затмения вызывают слабость, депрессивные настроения, страхи и тревоги необъяснимого характера. Во время солнечного затмения рекомендуется противостоять его энергетическим последствиям посредством взаимодействия с внешним миром. Не оставайтесь в одиночестве, не погружайтесь внутрь себя. Больше общайтесь с людьми, выражайте свои мысли и желания.

В период солнечного затмения велико влияние неприкаянных сущностей, тех, кто обитает в наиболее близком к нам измерении. Эти сущности могут навредить нашему внутреннему миру. Защититься от них поможет молитва, особенно коллективная либо в церкви.

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