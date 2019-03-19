20 марта празднуется Международный день счастья! Несмотря на плохую погоду, мелкие неприятности на работе и другие повседневные неурядицы, желаем вам быть счастливыми каждый день! И поможет в этом уникальное явление родом из Дании — хюгге. Узнайте, как стать счастливым, а также хюгге-советы для счастья в украинских реалиях в нашем материале!

О том, что такое хюгге, в нашей стране знают немногие. Как и немногие, к сожалению, могут назвать себя счастливыми. По данным ежегодного доклада ООН о мировом индексе счастья за 2017 год, из 155 стран мира Украина занимает 132 строчку. На первом месте, оттеснив многолетнего лидера Данию, оказалась Норвегия. Также в десятку самых счастливых стран попали Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Швеция. Назревает вопрос: в чем же причина такой колоссальной разницы? На него у разных людей будет собственный субъективный ответ. И каждый из них будет прав. Но главное отличие между нами и жителями скандинавских стран — это мировоззрение. Поговорим об этом подробнее.

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Что такое хюгге

Секрет счастья датчан прячется за вот этим странным словом — «hugge». Им называют абсолютно все — от счастья находиться рядом с любимым человеком до какао при свечах. В книге Мика Викинга «Маленькая книга Хюгге. Как жить хорошо по-датски» говорится, что хюгге — это особенная душевная атмосфера. К ней относят и времяпровождение с людьми, которых мы любим, и ощущение собственного дома, и даже чувство безопасности, защищенности от всего мира. Также хюгге включает в себя определенные символы, предметы, с помощью которых создается эта «особая» атмосфера. Например, для проведения хюгге-вечера с любимым человеком вам понадобятся: две чашечки ароматного чая или какао, добрый душевный фильм, теплый мягенький плед и много-много свечей.

Из чего состоит хюгге

Как бы ни были важны для хюгге материальные вещи, главное все же — это общение. В своей книге Мик Викинг написал, что «искусство хюгге включает в себя расширение зоны комфорта и привлечение к ней других людей». Более того, автор утверждает, чем сильнее люди довольны своими взаимоотношениями с другими, тем больше они счастливы.

Еще один важный момент философии хюгге — быть здесь и сейчас. Человек должен уметь жить, проживать каждую минуту и искренне ею наслаждаться.

Принципы хюгге — простота и скромность. «Больше шика — меньше хюгге». Дорогие машины, многоэтажные особняки, ночные клубы и развлечения — это история, не имеющая отношения к хюгге. К примеру, на Рождество, вне зависимости от достатка человека, все родственники и друзья дарят друг другу равноценные по стоимости подарки. Хвастаться своим материальным положением считается дурным тоном, а дорогие подарки всегда ставят человека в неловкое положение, которое не имеет ничего общего с хюгге.

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Хюгге — это уют. Всегда и во всем. Датчане с удовольствием поменяют огромную квартиру в одном из небоскребов Манхэттена на маленькую хижину с камином в снежных горах. Например, в своей книге Мик Викинг вспоминает, как они с друзьями после катания на лыжах собирались у кого-то в хижине за чашечкой кофе и рассказывали друг другу истории, которые делали их счастливыми.

Еда. Датчане уверены, мы являемся тем, что едим. Хюгге-едой считаются всевозможные пирожные, конфеты, печенье, горячие напитки, запеченная с хрустящей корочкой свинина и прочее. Еда у датчан — это своеобразный культ, ведь ее приятно не только вместе есть, но и вместе готовить. Маленькое дополнение из психологических исследований: «Нам важно чувствовать удовольствие, когда мы едим и занимаемся любовью, ведь эти два дела являются решающими для выживания индивида и сохранения вида».

И еще. Хюгге — это благодарность. В книге «Маленькая книга Хюгге. Как жить хорошо по-датски» сказано, что «благодарность заставляет людей отойти в сторону и посмотреть внимательно на ценность всего, что они имеют». Хотите быть счастливым — научитесь быть благодарным.

Мы и хюгге

Как бы там ни было, жизнь в Украине и Дании значительно отличается. Датчане абсолютно уверенны в завтрашнем дне, у них стабильная валюта, бесплатная медицина и образование. Каждый гражданин чувствует заботу о себе со стороны государства и получает достойную оплату своего труда. У датчан нет необходимости пропадать до ночи на работе, чтобы обеспечить себе и своей семье хорошую жизнь. У них много свободного времени, которое они тратят в свое удовольствие.

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Сложности жизни большинства украинцев не способствуют расслаблению, гармонизации семейных отношений и стремлению к саморазвитию.

Но даже при таких условиях вы можете почерпнуть для себя много полезного из философии хюгге, и сделать свою жизнь гораздо лучше. Все, что для этого нужно — огромное желание быть счастливым.

Хюгге-советы, как стать счастливым в нашей стране:

Откладывайте деньги. Этот совет вы, наверняка, уже слышите не впервые. Но все же. Если вы еще не откладываете сбережения, начните с этого месяца. Даже минимальные на первый взгляд суммы могут существенно изменить вашу финансовую ситуацию. А главное то, что в один прекрасный момент вы сможете себя порадовать чем-то очень желанным и приятным! Записывайте все свои желания и цели. Этот совет прекрасно мотивирует воплощать мечты в реальность! Напишите на листке бумаги все сокровенные желания, а также жизненные цели. Создайте несколько списков: на ближайший год, на 5 лет, на 10 лет и т. д. Не бойтесь писать как что-то грандиозное, так и приятные мелочи. Например выпить чашечку ароматного какао в парке на скамеечке или прогуляться под теплым летним дождем. Затем каждый месяц планируйте выполнение одного или нескольких пунктов (зависит от сложности). Постепенно огромный список желаний будет становиться все меньше и меньше, вселяя в вашу душу чувство гордости за свои старания, и стимулируя к дальнейшим действиям. Но самое главное — это приятные воспоминания, которые раскрасят ваши будни удивительными красками и согреют душу холодными вечерами! Создайте в доме атмосферу тепла и уюта. Если вы думаете, что ароматизированные свечи, пушистые пледы, вязанные носочки и кресла-подушки – пустая трата денег, то очень ошибаетесь. Эти, а также другие символы хюгге помогают создать в вашем доме атмосферу тепла и уюта. Датчане очень ценят комфорт. В их домах всегда чисто и «хюггно». Более того, у каждого человека есть свой собственный хюгге-уголок, где много-много подушек, пушистых покрывал и книг, а с потолка льется мягкий приглушенный свет… Важно: для обустройства собственного дома по всем канонам хюгге вам не нужны роскошные гобелены и дизайнерская мебель. Лучше вместе с родными сшейте плед из кусочков разноцветной ткани или же найдите бабушкино покрывало, которое пахнет детством и шоколадными конфетами. А для уютных вечеров и теплых объятий свяжите себе и своей второй половинке мягкие огромные свитера. Устраивайте семейные ужины и посиделки с друзьями. Как бы много ни значили материальные предметы, в первую очередь, хюгге — это атмосфера. Легкая, непринужденная, которая возникает в общении с приятными близкими людьми. Не закрывайтесь от мира — общайтесь! Устраивайте семейные обеды, ужины, приглашайте в гости друзей. Не ищите повода для праздника: каждый новый день — это уже повод наслаждаться жизнью! К слову, датчане очень ценят семейные взаимоотношения и настоящую дружбу. По их словам, нет ничего лучше, чем собраться с близкими людьми, вместе приготовить ужин, играть в настольные игры и просто общаться. Общайтесь со своей второй половинкой. Как давно вы душевно говорили с любимым человеком, делились радостями и воспоминаниями? Многие отношения рушатся из-за недостатка общения и понимания. Нет ничего сложного или постыдного в том, чтобы поговорить о планах на будущее, тайных страхах и тревогах со своим партнером. Обсудить последние мировые новости тоже можно! Ведь если вам не о чем говорить, или, что еще страшнее, вы не доверяете друг другу, какое будущее ждет ваши отношения? Больше двигайтесь. Ежедневные прогулки на свежем воздухе стимулируют выработку эндорфина, другими словами «гормона счастья». А согласно результатам исследования голландского университета Утрехта, переход из автомобиля на велосипед добавляет вам от трех до четырнадцати месяцев жизни. Заведите «дневник благодарности». Каждый день мы кому-то за что-то благодарны. Так почему бы не начать записывать эти маленькие события в отдельный дневник? Несколько дней такой работы откроют вам жизнь с совершенно новой стороны, и помогут осознать, насколько вы счастливый человек. Читайте. Маленькая зарплата, неумолимый рост курса валюты, проблемы со здоровьем и прочее в таком духе явно не способствуют саморазвитию и самопознанию. Но именно книги помогут разорвать этот замкнутый круг! Одна книга в неделю — это 52 книги в год, которые способны полностью изменить вашу жизнь к лучшему. К тому же, последние исследования Института счастья доказывают, чем лучше образован человек, тем больше он доволен собой и своей жизнью. Обнимайтесь. А вы замечали, что после объятий на душе становится хорошо и спокойно? Причиной этому является гормон окситоцин, который вырабатывается при физическом контакте. Объятия, массаж, секс — это главные источники окситоцина. Поэтому, прежде чем диагностировать у себя депрессию, обнимите близкого человека. Или займитесь сексом. Каждый день повторяйте себе, что вы счастливый человек. Самовнушение обладает поразительной силой. Если постоянно повторять одно и то же, то спустя некоторое время вы искренне в это поверите! Данное упражнение способно полностью изменить ваше мировоззрение и отношение к жизни. А вместе с ними преобразятся ваш быт, условия проживания и многое другое.

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Наслаждайтесь жизнью и благодарите судьбу за каждый новый день! Счастья вам, уюта, вкусной еды и взаимопонимания!

Автор: Алёна Ткаченко