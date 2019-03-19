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Как стать счастливым, или Хюгге по-украински

19.03.2019

20 марта празднуется Международный день счастья! Несмотря на плохую погоду, мелкие неприятности на работе и другие повседневные неурядицы, желаем вам быть счастливыми каждый день! И поможет в этом уникальное явление родом из Дании — хюгге. Узнайте, как стать счастливым, а также хюгге-советы для счастья в украинских реалиях в нашем материале!

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О том, что такое хюгге, в нашей стране знают немногие. Как и немногие, к сожалению, могут назвать себя счастливыми. По данным ежегодного доклада ООН о мировом индексе счастья за 2017 год, из 155 стран мира Украина занимает 132 строчку. На первом месте, оттеснив многолетнего лидера Данию, оказалась Норвегия. Также в десятку самых счастливых стран попали Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Швеция. Назревает вопрос: в чем же причина такой колоссальной разницы? На него у разных людей будет собственный субъективный ответ. И каждый из них будет прав. Но главное отличие между нами и жителями скандинавских стран — это мировоззрение. Поговорим об этом подробнее.

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Что такое хюгге

Секрет счастья датчан прячется за вот этим странным словом — «hugge». Им называют абсолютно все — от счастья находиться рядом с любимым человеком до какао при свечах. В книге Мика Викинга «Маленькая книга Хюгге. Как жить хорошо по-датски» говорится, что хюгге — это особенная душевная атмосфера. К ней относят и времяпровождение с людьми, которых мы любим, и ощущение собственного дома, и даже чувство безопасности, защищенности от всего мира. Также хюгге включает в себя определенные символы, предметы, с помощью которых создается эта «особая» атмосфера. Например, для проведения хюгге-вечера с любимым человеком вам понадобятся: две чашечки ароматного чая или какао, добрый душевный фильм, теплый мягенький плед и много-много свечей.

Из чего состоит хюгге

Как бы ни были важны для хюгге материальные вещи, главное все же — это общение. В своей книге Мик Викинг написал, что «искусство хюгге включает в себя расширение зоны комфорта и привлечение к ней других людей». Более того, автор утверждает, чем сильнее люди довольны своими взаимоотношениями с другими, тем больше они счастливы.

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Еще один важный момент философии хюгге — быть здесь и сейчас. Человек должен уметь жить, проживать каждую минуту и искренне ею наслаждаться.

Принципы хюгге — простота и скромность. «Больше шика — меньше хюгге». Дорогие машины, многоэтажные особняки, ночные клубы и развлечения — это история, не имеющая отношения к хюгге. К примеру, на Рождество, вне зависимости от достатка человека, все родственники и друзья дарят друг другу равноценные по стоимости подарки. Хвастаться своим материальным положением считается дурным тоном, а дорогие подарки всегда ставят человека в неловкое положение, которое не имеет ничего общего с хюгге.

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Хюгге — это уют. Всегда и во всем. Датчане с удовольствием поменяют огромную квартиру в одном из небоскребов Манхэттена на маленькую хижину с камином в снежных горах. Например, в своей книге Мик Викинг вспоминает, как они с друзьями после катания на лыжах собирались у кого-то в хижине за чашечкой кофе и рассказывали друг другу истории, которые делали их счастливыми.

Еда. Датчане уверены, мы являемся тем, что едим. Хюгге-едой считаются всевозможные пирожные, конфеты, печенье, горячие напитки, запеченная с хрустящей корочкой свинина и прочее. Еда у датчан — это своеобразный культ, ведь ее приятно не только вместе есть, но и вместе готовить. Маленькое дополнение из психологических исследований: «Нам важно чувствовать удовольствие, когда мы едим и занимаемся любовью, ведь эти два дела являются решающими для выживания индивида и сохранения вида».

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И еще. Хюгге — это благодарность. В книге «Маленькая книга Хюгге. Как жить хорошо по-датски» сказано, что «благодарность заставляет людей отойти в сторону и посмотреть внимательно на ценность всего, что они имеют». Хотите быть счастливым — научитесь быть благодарным.

Мы и хюгге

Как бы там ни было, жизнь в Украине и Дании значительно отличается. Датчане абсолютно уверенны в завтрашнем дне, у них стабильная валюта, бесплатная медицина и образование. Каждый гражданин чувствует заботу о себе со стороны государства и получает достойную оплату своего труда. У датчан нет необходимости пропадать до ночи на работе, чтобы обеспечить себе и своей семье хорошую жизнь. У них много свободного времени, которое они тратят в свое удовольствие.

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Сложности жизни большинства украинцев не способствуют расслаблению, гармонизации семейных отношений и стремлению к саморазвитию.

Но даже при таких условиях вы можете почерпнуть для себя много полезного из философии хюгге, и сделать свою жизнь гораздо лучше. Все, что для этого нужно — огромное желание быть счастливым.

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Хюгге-советы, как стать счастливым в нашей стране:

  1. Откладывайте деньги. Этот совет вы, наверняка, уже слышите не впервые. Но все же. Если вы еще не откладываете сбережения, начните с этого месяца. Даже минимальные на первый взгляд суммы могут существенно изменить вашу финансовую ситуацию. А главное то, что в один прекрасный момент вы сможете себя порадовать чем-то очень желанным и приятным!
  2. Записывайте все свои желания и цели. Этот совет прекрасно мотивирует воплощать мечты в реальность! Напишите на листке бумаги все сокровенные желания, а также жизненные цели. Создайте несколько списков: на ближайший год, на 5 лет, на 10 лет и т. д. Не бойтесь писать как что-то грандиозное, так и приятные мелочи. Например выпить чашечку ароматного какао в парке на скамеечке или прогуляться под теплым летним дождем. Затем каждый месяц планируйте выполнение одного или нескольких пунктов (зависит от сложности). Постепенно огромный список желаний будет становиться все меньше и меньше, вселяя в вашу душу чувство гордости за свои старания, и стимулируя к дальнейшим действиям. Но самое главное — это приятные воспоминания, которые раскрасят ваши будни удивительными красками и согреют душу холодными вечерами!
  3. Создайте в доме атмосферу тепла и уюта. Если вы думаете, что ароматизированные свечи, iStock-579250528пушистые пледы, вязанные носочки и кресла-подушки – пустая трата денег, то очень ошибаетесь. Эти, а также другие символы хюгге помогают создать в вашем доме атмосферу тепла и уюта. Датчане очень ценят комфорт. В их домах всегда чисто и «хюггно». Более того, у каждого человека есть свой собственный хюгге-уголок, где много-много подушек, пушистых покрывал и книг, а с потолка льется мягкий приглушенный свет… Важно: для обустройства собственного дома по всем канонам хюгге вам не нужны роскошные гобелены и дизайнерская мебель. Лучше вместе с родными сшейте плед из кусочков разноцветной ткани или же найдите бабушкино покрывало, которое пахнет детством и шоколадными конфетами. А для уютных вечеров и теплых объятий свяжите себе и своей второй половинке мягкие огромные свитера.
  4. Устраивайте семейные ужины и посиделки с друзьями. Как бы много ни значили материальные предметы, в первую очередь, хюгге — это атмосфера. Легкая, непринужденная, которая возникает в общении с приятными близкими людьми. Не закрывайтесь от мира — общайтесь! Устраивайте семейные обеды, ужины, приглашайте в гости друзей. Не ищите повода для праздника: каждый новый день — это уже повод наслаждаться жизнью! К слову, датчане очень ценят семейные взаимоотношения и настоящую дружбу. По их словам, нет ничего лучше, чем собраться с близкими людьми, вместе приготовить ужин, играть в настольные игры и просто общаться.
  5. Общайтесь со своей второй половинкой. Как давно вы душевно говорили с любимым человеком, iStock-610128140делились радостями и воспоминаниями? Многие отношения рушатся из-за недостатка общения и понимания. Нет ничего сложного или постыдного в том, чтобы поговорить о планах на будущее, тайных страхах и тревогах со своим партнером. Обсудить последние мировые новости тоже можно! Ведь если вам не о чем говорить, или, что еще страшнее, вы не доверяете друг другу, какое будущее ждет ваши отношения?
  6. Больше двигайтесь. Ежедневные прогулки на свежем воздухе стимулируют выработку эндорфина, другими словами «гормона счастья». А согласно результатам исследования голландского университета Утрехта, переход из автомобиля на велосипед добавляет вам от трех до четырнадцати месяцев жизни.
  7. Заведите «дневник благодарности». Каждый день мы кому-то за что-то благодарны. Так почему бы не начать записывать эти маленькие события в отдельный дневник? Несколько дней такой работы откроют вам жизнь с совершенно новой стороны, и помогут осознать, насколько вы счастливый человек.
  8. Читайте. Маленькая зарплата, неумолимый рост курса валюты, проблемы со здоровьем и прочее в таком духе явно не способствуют саморазвитию и самопознанию. Но именно книги помогут разорвать этот замкнутый круг! Одна книга в неделю — это 52 книги в год, которые способны полностью изменить вашу жизнь к лучшему. К тому же, последние исследования Института счастья доказывают, чем лучше образован человек, тем больше он доволен собой и своей жизнью.
  9. Обнимайтесь. А вы замечали, что после объятий на душе становится хорошо и спокойно? Причиной iStock-860477328этому является гормон окситоцин, который вырабатывается при физическом контакте. Объятия, массаж, секс — это главные источники окситоцина. Поэтому, прежде чем диагностировать у себя депрессию, обнимите близкого человека. Или займитесь сексом.
  10. Каждый день повторяйте себе, что вы счастливый человек. Самовнушение обладает поразительной силой. Если постоянно повторять одно и то же, то спустя некоторое время вы искренне в это поверите! Данное упражнение способно полностью изменить ваше мировоззрение и отношение к жизни. А вместе с ними преобразятся ваш быт, условия проживания и многое другое.

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Наслаждайтесь жизнью и благодарите судьбу за каждый новый день! Счастья вам, уюта, вкусной еды и взаимопонимания!

Автор: Алёна Ткаченко

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