Пасха — самый светлый и добрый религиозный праздник. В 2019 году этот день припадает на 28 апреля. Детальнее о празднике, который собирает родных и близких вместе, а также о его традициях, читайте в нашем материале.

Главные блюда

Крашеные куриные яйца и куличи — одни из главных элементов пасхальной трапезы в Украине. Они символизируют возрождение жизни. Кулич — символ торжества христиан и близости со Спасителем. Также на стол ставят сырную пасху. По традиции ее приправляют курагой, изюмом и цукатами. А подается пасха в форме пирамиды, украшенной буквами «ХВ», которые расшифровываются как «Христос Воскрес». Такая форма напоминает о Гробе Господнем.

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Традиции

Еще с древних времен подготовка к Пасхе была очень долгой. На протяжении двух месяцев люди придерживались поста и, поскольку он считался одним из самых строгих в году, пытались не нарушать его. В этом году Великий пост начнется 11 марта.

В ночь Христова Воскресения в церквях и соборах проводится ночная литургия. В конце службы священник обходит три раза вокруг церкви, кропя прихожан святой водой. Обычно люди стоят со своими корзинками, наполненными разными продуктами — от писанок до мяса, — в ожидании освящения.

По традиции сразу же после этого действия все члены семьи должны позавтракать освященной пасхой и крашенками. И только после этого рекомендуется есть мясные и рыбные деликатесы.

Пасхальные приметы

Кто из соседей самым первым вернется с пасхальной службы, тот будет самым удачливым.

Если желаешь себе богатства, окуни в воду к яйцу золотые и серебряные украшения и монеты.

Если незамужняя девушка очень хочет замуж, ей во время праздничной заутрени нужно тихонько прошептать: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».

Издавна принято на Пасху выходить из дому с яйцом и, встречаясь со знакомыми, бороться крашенками. Чья после удара останется целой, тот весь год будет здоровым и счастливым.

И главное верование: на Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Пожелаем же себе и близким мира, здоровья и любви!

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