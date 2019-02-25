Гороскоп на 26 февраля 2019 года расскажет, чем будет примечателен для вас этот день. А если вас интересует более подробное предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера. В материале подробнее.

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Овен

Тренировки и работа над собой в этот день даст свой результат. Вас ждет фигура мечты, не останавливайтесь.

Телец

Сегодня вы сможете найти общий язык со своим парнером и помириться, если были какие-то разогласия.

Близнецы

Сегодня вам предстоит разговор с матерью, она явно одобрит ваше решение. Поблагодарите ее в ответ.

Рак

Сегодня вы найдете партнеров для воплощения своей идеи в реальность. Поэтому не бойтесь делиться мыслями.

Лев

Львы сегодня в центре внимания, в вас даже могут влюбится и начать проявлять свои чувства. Принимать их или нет – выбор за вами.

Дева

Вас ждет много праздников и событий в городе. Обязательно сходите на парочку из них, если вас пригласят именно сегодня.

Весы

Если вы только в поиске работы, то сегодня нужно поднажать. Звезды утверждают, что вам повезет с вакансией.

Скорпион

Хороший день, чтобы принять участие в фотосьемке. И не забудьте яркий наряд, вы сегодня на высоте!

Стрелец

Ждите по работе хороших новостей. Возможно, вы даже получите повышение, все будет зависеть о вас.

Козерог

Сегодня родственники могут попросить вас решить проблему с ребенком. Не отказывайтесь, скоро вам также понадобится их помощь.

Водолей

С родственниками в этот день могут возникнуть конфликты. Непонимание и недоверие с их стороны заставит вас все высказать.

Рыбы

После доверительного разговора с начальством сегодня, вы обязательно получите новый проект или премию. Расскажите о своей идеи, ее одобрят.

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