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KAZKA – «APART»: песня для Нацотбора-2019

23.02.2019

Украинская группа KAZKA с песней «APART» выступит в финале Нацотбора на Евровидение-2019 уже 23 февраля. 

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Творчество участников Нацотбора на Евровидение-2019 группы KAZKA давно уже полюбилось как украинскому слушателю, так и за рубежом. Поможет ли это музыкальной группе стать первой на конкурсе, покажет время. Напоминаем, что ранее KAZKA сообщила, что ее выступление станет приятной неожиданностью, для конкурсантов это настоящий шаг к осуществлению великой мечты.

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