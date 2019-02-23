Brunettes Shoot Blondes: история создания, творчество и все новости о группе

За право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе будет бороться известная группа Brunettes Shoot Blondes. Инди-рок-группа не первый раз принимает участие в Национальном отборе на Евровидение и уже выходила в финал. Но победят ли мужчины в этом году – решат жюри и зрители. Чем известно творчество Brunettes Shoot Blondes – читайте в материале.

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Brunettes Shoot Blondes – инди-рок-группа из Кривого Рога. После выпуска нескольких клипов коллектив стали называть интернет-сенсацией в таких международных медиа, как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музыканты примут участие в финале Нацотбора на Евровидение-2019 с песней «Houston».

Brunettes Shoot Blondes был основан в начале 2010 года в Кривом Роге. Музыкальный коллектив имеет очень оригинальное название: «brunettes shoot blondes» в переводе с английского означает «брюнетки стреляют в блондинок». Группа была создана после знакомства Андрея Ковалева (автор песен) с Романом Соболем (ударные). Музыканты усиленно работают над студийными записями, играют в жанрах инди-поп, альтернатива и ведут активную концертную деятельность.

Состав группы:

Андрей Ковалев (гитара, вокал)

Роман Соболь (ударные)

Евгений Кобзарук (клавиши)

Дмитрий Леонов (бас-гитара)

После выпуска нескольких клипов группу стали называть интернет-сенсацией в таких международных медиа, как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Музыкальное видео на песню «Knock Knock» стало прорывом, собрав более 100 миллионов просмотров в сети и получив награду за лучшую концепцию на Berlin Music Video Awards.

После выпуска первого EP «Bittersweet» участники Brunettes Shoot Blondes стали звездными гостями на вокальном шоу «Х-фактор» телеканала СТБ, выступили на разогреве у Hurts и The Neighborhood, сыграли на крупнейших европейских фестивалях: Sziget (Венгрия), Colours of Ostrava, Metronome Festival (Чехия), Waves Vienna (Австрия) и других.

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В 2016 году группа с песней «Every Monday» прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2016. Последний релиз – EP «Hips» – был выпущен в прошлом году вместе с одноименным клипом, созданным в уникальном стиле BSB. Новый EP появился на главной странице Apple Music в более чем 14 странах. Кроме того, клип «Hips» получил престижную американскую премию Los Angeles Film Awards за лучшее музыкальное видео.

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