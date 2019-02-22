Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2019
Какую песню оценят лучше всего зрители и судьи станет известно уже совсем скоро. Очевидно, что украинский Национальный отбор на Евровидение-2019 пестрит разноплановыми музыкантами. Поэтому выбор будет не из легких! Какие композиции претендуют на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе мира? Смотрите и слушайте в материале конкурсные треки. Напоминаем, что финал украинского Нацотбора пройдет уже в эту субботу.
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YUKO – «GALYNA GULIALA»
Brunettes Shoot Blondes – «Houston»
ANNA MARIA – «My Road»
KAZKA – «Apart»
MARUV – «Siren Song»
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Freedom-jazz – «Cupidon»
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