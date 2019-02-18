Гороскоп на 19 февраля 2019 года расскажет, как пройдет ваш вторник. А если вас интересует, как лучше поступить с деньгами в этому году, то читайте финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Яны Пасынковой. Читайте в материале подробнее.

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Овен

Будьте сегодня аккуратны со своим здоровьем, есть возможность простудиться.

Телец

Тельцам сейчас нужно больше личного пространства. Смените обстановку, побудьте наедине с собой, помедитируйте.

Близнецы

С жильем все хорошо складывается. Сегодня хороший день для переезда или для того, чтобы начать ремонт.

Рак

Если у вас есть домашний питомец, то обратите внимание на его здоровье сегодня.

Лев

Не берите сегодня ответсвенность за чужое имущество, это может плохо для вас закончится.

Дева

Со здоровьем могут появится проблемы, сходите в этот день к врачу или запишитесь в клинику.

Весы

По работе у Весов ожидается командировка, которая определенно закончится хорошо. Из-за нее вы получите много бонусов.

Скорпион

У Скорпионов может быть много суматохи в этот день. Ожидайте много бумажной работы, из-за которой придется поездить по городу.

Стрелец

Сегодня вы получите поддержку от отца или финансовую помощь.

Козерог

Очень благоприятный период для беременности. Также ожидайте много бумажной волокиты по городу сегодня.

Водолей

День поиска и принятия себя у Водолеев. Погрузитесь в размышления, возможно, вам удасться понять многие вещи, которые вас волнуют.

Рыбы

С техникой у Рыб сегодня будут сложности, можете сломать или потерять что-то.

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