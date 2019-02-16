С помощью жеребьевки перед стартом Нацотбора на Евровидение-2019 мы узнали, под каким номером будет выступать каждый из участников. Второй полуфинал пройдет 16 февраля. Кто и в каком порядке будет бороться за право представлять Украину на Евровидение-2019 – узнайте в нашем материале.

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Все артисты Нацотбора на Евровидение-2019 утверждены и остается ждать, кого выберет Украина своим следующим представителем на песенном конкурсе. Кто поедет в Израиль и получит всемирную известность, мы узнаем уже 23 февраля, в финале. А пока мы предлагаем вам насладиться просмотром второго полуфинала, который состоится 16 февраля и где выступят следующие 8 участников:

Мы расскажем вам об этих участниках подробнее, чтобы вы могли оценивать их не только как исполнителей, а и как личностей, учитывая энергетику, которую они несут в массы.

Braii – это группа из Киева, которая представляет альтернативную музыку. Основала коллектив Оксана Брызгалова, именно она сейчас занимает в нем позицию вокалистки. В 2018 году вышел дебютный мини-альбом Braii. По мнению многих украинских музыкальных СМИ, он стал одним из лучших дебютов и релизов года.

Во время Нацотбора группа представит песню «Maybe», на которую скоро выйдет видеоклип, снятый известным режиссером Таню Муиньо. Известно, что это первый сингл из лонгплея Braii. Его релиз запланирован на начало марта 2019 года.

Freedom jazz – это популярный кавер-бэнд, созданный в 2008 году. Джаз-бэнд уникален тем, что состоит из 10 профессиональных девушек-музыкантов: трио вокалисток, группа саксофонисток, трубачка, бас-гитаристка, клавишница, барабанщица.

Солистками-вокалистками являются Анастасия Малега – «наша харизма», как её любя называют джазетки, Санни Журба – девушка страстная, импульсивная, с безудержной энергией и София Павличенко – она же сексуальная красотка Sofi.

KAZKA – это музыкальная группа из Киева, которая играет поп с элементами электро-фолка. Они уже стали рекордсменами среди отечественных артистов в YouTube. Группа возглавила музыкальные рейтинги в десятке стран. Музыкантам несколько раз присуждалось звание «Прорыв года», а с песней «Плакала» они получили статуэтку в номинации «Хит года».

На Нацотборе на Евровидение-2019 группа представит песню «APART», которая уже доступна для прослушивания в сети.

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LAUD – украинский певец и композитор Влад Каращук. Также в качестве солиста кавер-бэнда Влад выступил на Kaunas Jazz Festival в Литве и проехался с туром по городам Германии. 23 октября 2018 в свет вышел дебютный альбом LAUD «Музика».

LAUD уже принимал участие в Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2018 в феврале 2018 с композицией «Waiting». По результатам первого полуфинала он занял первое место, получив высший балл от жюри и семь баллов от телезрителей (за него проголосовало почти 15% зрителей).

Ivan NAVI – украинский певец, исполняющий песни в стиле поп и house исключительно на украинском языке. Свою карьеру начал с известного шоу «Співай, як зірка» на Новом канале, где его заметил Кузьма Скрябин. Настоящими хитами стали песни «Такі молоді», Тимчасовий релакс», «Закохуюсь», «Це Вона» («Зірка»), которые занимают высшие ступеньки радиочартов.

Песня «All For The Love» является первым синглом из англоязычного EP (мини-альбом) артиста. Исполнитель стремится выйти на международный уровень, чтобы Украину узнавали не только благодаря поэтам и спортсменам, но и певцам.

ANNA MARIA – это две сестры-близняшки, которые давно поют на большой сцене. Уже с раннего возраста ANNA MARIA начали давать концерты во многих странах мира, исполняя песни на 20 языках, а также стали чемпионами Украины по хип-хопу.

Песня «MY ROAD» была создана именно для Евровидения. И пусть поклонники творчества ANNA MARIA постоянно пытаются найти в девушках различия, но ANNA MARIA – это одно целое.

КiRA MAZUR – украинская певица, композитор и автор текстов. Ее творчество отличается сочетанием элементов украинского фолка с различными стилями музыки, которые дополняют уникальный голос и оригинальная манера исполнения.

В 2018 году KiRA MAZUR даже установила национальный рекорд Украины – стала первой певицей, исполнившей песню во время прыжка с парашютом. Так KiRA MAZUR презентовала свой дебютный альбом «МІЙ FOLK». Интересно, что тогда девушка впервые прыгала с парашютом.

KHAYAT – перспективный, амбициозный украинский исполнитель, который сочетает украинскую стилистику исполнения и современное звучание. Летом KHAYAT представил свою авторскую песню «DEVOCHKA», а осенью «Ясно». Свои композиции писал под руководством Ивана Дорна, а также выступал у него на лейбле Masterskaya.

Для KHAYAT’а участие в Национальном отборе на Евровидение-2019 является первым и наиболее ответственным опытом в его карьере.

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