Мы любим самое холодное время года не только за Новый год, снег и аромат мандаринов, но также за возможность разнообразить свой гардероб. Если вы уже знаете, как подоброть стильное зимнее пальто, редакция сайта STB.UA предлагает выбрать к нему неотъемлемый аксессуар – головной убор. В этом году делаем упор на практичность и оригинальность. Самые модные шапки найдете в нашей подборке!

Oversize

Объемные шапки с крупной вязкой находятся в тренде уже несколько сезонов подряд. Этой зимой продолжаем наслаждаться мягкими и уютными моделями в стиле oversize. Помимо очевидного комфорта, большое преимущество таких шапочек – универсальность. Они идут обладательницам любой формы лица и способны добавить изюминку любому наряду.

Особенно нежно и женственно смотрятся шапки пастельных цветов. Например, небесно-голубого, бежевого и оттенка пыльной розы.

Шапки с помпоном

Помпоны из пряжи или меха никогда не выйдут из моды! На каждый день рекомендуем присмотреться к классическим шапочкам с вязаным узором-косичкой. Планируете активно провести выходные на лыжном курорте? Выбирайте спортивные модели самых смелых расцветок.

Бини

Идеальное решение для поклонников уличной моды. Шапки-бини выглядят стильно и слегка небрежно, а еще являются абсолютным фаворитом многих звезд. Смело следуйте их примеру!

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Береты

В грядущем сезоне береты снова актуальны. Какой выбрать? Мы советуем обратиться к самым горячим хитам: на вершине популярности сдержанные черные без декора, мешковатые с меховой или текстильной отделкой, роскошные бархатные, обильно усыпанные стразами и блестками. Беспроигрышное сочетание – пальто и берет.

Шапки из меха

Десятилетие назад пушистые меховые шапки считались предметом повседневного гардероба и носились исключительно в практичных целях. Сегодня же объемные ушанки, стильные бомберы и теплые финки с текстильной отделкой – один из главных трендов зимней моды 2019. Шапки из искусственного и натурального меха можно смело носить как с элегантными пальто, так и со спортивными куртками или пуховиками. Компромиссный вариант – головные уборы с меховой отделкой. Можно выбрать фетровую или вязаную шапочку с меховым помпоном, пушистой оторочкой по краю или меховым козырьком.





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Кстати, ворс необязательно должен быть естественного оттенка. Обратитесь к моделям, выкрашенным в неожиданные цвета: шапка из синего, розового или желтого меха разбавит даже самый скучный наряд.

Шляпы

Шляпы действительно способны придать любому образу изысканности и подчеркнуть превосходный вкус хозяйки. Однако в нашем климате широкополые модели лучше приберечь на осень. Наиболее гармонично такие шляпы смотрятся с кожанками, плащами и тренчами. Утепленные федоры лаконичного кроя гораздо больше подходят для морозной погоды.

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Кепи

Отдельное внимание этой зимой стоит уделить кепи. Миниатюрные, женственные, без обилия декора, но из тяжелой, теплой ткани. Зимняя мода на головные уборы 2019 призывает носить кепи с идеально круглой верхней частью и козырьком ниже линии бровей.

Мы не сомневаемся, что с нашими советами вы будете блистать этой зимой!

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