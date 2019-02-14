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Модные головные уборы на зиму 2019

14.02.2019

Мы любим самое холодное время года не только за Новый год, снег и аромат мандаринов, но также за возможность разнообразить свой гардероб. Если вы уже знаете, как подоброть стильное зимнее пальто, редакция сайта STB.UA предлагает выбрать к нему неотъемлемый аксессуар – головной убор. В этом году делаем упор на практичность и оригинальность. Самые модные шапки найдете в нашей подборке!

Oversize

Объемные шапки с крупной вязкой находятся в тренде уже несколько сезонов подряд. Этой зимой продолжаем наслаждаться мягкими и уютными моделями в стиле oversize. Помимо очевидного комфорта, большое преимущество таких шапочек – универсальность. Они идут обладательницам любой формы лица и способны добавить изюминку любому наряду.

шапки зима

шапки зима

Особенно нежно и женственно смотрятся шапки пастельных цветов. Например, небесно-голубого, бежевого и оттенка пыльной розы.

шапки зима

шапки зима

Шапки с помпоном

Помпоны из пряжи или меха никогда не выйдут из моды! На каждый день рекомендуем присмотреться к классическим шапочкам с вязаным узором-косичкой. Планируете активно провести выходные на лыжном курорте? Выбирайте спортивные модели самых смелых расцветок.

Шапки с помпоном

модные шапки с помпоном - фото

Шапки с помпоном

Бини

Идеальное решение для поклонников уличной моды. Шапки-бини выглядят стильно и слегка небрежно, а еще являются абсолютным фаворитом многих звезд. Смело следуйте их примеру!

Шапки зима

модные шапки бини зима 2018 - фото

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Шапки зима

Шапки зима

Береты

В грядущем сезоне береты снова актуальны. Какой выбрать? Мы советуем обратиться к самым горячим хитам: на вершине популярности сдержанные черные без декора, мешковатые с меховой или текстильной отделкой, роскошные бархатные, обильно усыпанные стразами и блестками. Беспроигрышное сочетание – пальто и берет.

Шапки зима

Шапки зима

Beautiful woman in a pink sweater

Шапки зима

Шапки зима

 Шапки из меха

Десятилетие назад пушистые меховые шапки считались предметом повседневного гардероба и носились исключительно в практичных целях. Сегодня же объемные ушанки, стильные бомберы и теплые финки с текстильной отделкой – один из главных трендов зимней моды 2019. Шапки из искусственного и натурального меха можно смело носить как с элегантными пальто, так и со спортивными куртками или пуховиками. Компромиссный вариант – головные уборы с меховой отделкой. Можно выбрать фетровую или вязаную шапочку с меховым помпоном, пушистой оторочкой по краю или меховым козырьком. 

Шапки зима
Beautiful woman portrait close up - outdoors

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Шапки зима

Beautiful woman with fur hat and scarf on snowy day

Кстати, ворс необязательно должен быть естественного оттенка. Обратитесь к моделям, выкрашенным в неожиданные цвета: шапка из синего, розового или желтого меха разбавит даже самый скучный наряд.

Шляпы

Шляпы действительно способны придать любому образу изысканности и подчеркнуть превосходный вкус хозяйки. Однако в нашем климате широкополые модели лучше приберечь на осень. Наиболее гармонично такие шляпы смотрятся с кожанками, плащами и тренчами. Утепленные федоры лаконичного кроя гораздо больше подходят для морозной погоды.  

A beautiful model clothed with fur and adorned with a hat

Шапки зима

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Portrait of the beautiful fashionable girl in trendy hat

Шапки зима

Кепи

Отдельное внимание этой зимой стоит уделить кепи. Миниатюрные, женственные, без обилия декора, но из тяжелой, теплой ткани. Зимняя мода на головные уборы 2019 призывает носить кепи с идеально круглой верхней частью и козырьком ниже линии бровей.

Шапки зима

Young, hip and attractive blonde walking around the city, girl in a stylish hat and a gray coat

Шапки зима

Мы не сомневаемся, что с нашими советами вы будете блистать этой зимой!

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