Вот и украинская альтернативная рок-группа BAHROMA выпустила свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2019 – «Назавжди-Навсегда». Как и эта песня, все композиции коллектива наполнены глубоким смыслом. Артисты заявили, что главной изюминкой группы является их музыка. Давайте прослушаем топ-5 композиций BAHROMA и убедимся в этом сами!

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BAHROMA – «На глубине»



BAHROMA – «Тихо»



BAHROMA – «Марина»



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BAHROMA – «На Юг»



BAHROMA – «Назавжди-навсегда»



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