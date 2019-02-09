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BAHROMA: топ-5 лучших песен украинской группы

09.02.2019

Вот и украинская альтернативная рок-группа BAHROMA выпустила свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2019 – «Назавжди-Навсегда». Как и эта песня, все композиции коллектива наполнены глубоким смыслом. Артисты заявили, что главной изюминкой группы является их музыка. Давайте прослушаем топ-5 композиций BAHROMA и убедимся в этом сами!

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BAHROMA – «На глубине»

BAHROMA  «Тихо»

BAHROMA  «Марина»

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BAHROMA – «На Юг»

BAHROMA – «Назавжди-навсегда»

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