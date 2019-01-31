Сегодня альтернативная рок-группа BAHROMA презентовала свой украиноязычный трек «Назавжди-Навсегда», с которым они выступят на Национальном отборе на Евровидение-2019. «Назавжди-Навсегда» – это история любви без границ. Прослушать и оценить конкурсную песню участника Нацотбора BAHROMA можно прямо сейчас.

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Личная история фронтмена группы Романа Бахарева будет близка каждому.

«Я родился на Урале. Когда мне исполнилось 6 лет, моя семья вернулась на родину моей мамы в маленький провинциальный шахтерский городок Торез в Донецкой области. Там вырос, окончил школу, получил первое образование и поехал за своей мечтой в Киев. Здесь пустил корни, здесь я живу. Мои родители остались в Донецкой области, и когда начали происходить события на востоке, они были вынуждены переехать в другую страну. Уже 5 лет живут в Германии. Это история о моих близких, родных людях, которых жизнь разбросала по всему земному шару. Нас разделяют тысячи километров, границы, часовые пояса… Но, несмотря на все это, мы всегда с ними остаемся вместе. «Назавжди-навсегда». Мне кажется, я писал ее всю жизнь», – делится лидер группы BAHROMA.

Напомним, что группа BAHROMA выступит в первом полуфинале, 9 февраля, под номером 8. Роману Бахареву посчастливилось на жеребьевке вытянуть именно 8-й номер, повторяющий знак бесконечности на обложке сингла.

Автор слов и музыки – Роман Бахарев

Саунд-продюсер – Алексей Кривошеев

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