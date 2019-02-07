Финалистка «МастерШеф»-8 Элина Павленко осталась без жениха! Любовь живет три года – пишут умные книги. А современные лидеры мнений и вовсе считают, что любовь – не волшебство, нет. Это ежедневный труд и компромиссы, компромиссы, компромиссы! Не знаем, что послужило причиной расставания Элины Павленко с ее женихом, отсутствие компромиссов, упрямость, а, может, излишняя романтичность… Знаем одно: их свадьба пока не предвидится.

О печальной новости Элина Павленко развернуто написала на личной странице в социальной сети:

«Я пока что не планировала этим делиться, но мне вчера написали миллион сообщений о девушке у Влада в истории, это и вправду не я. Делюсь с вами этим только для того, чтобы больше не было ко мне вопросов по поводу моих отношений. И еще чтобы не писали «Фу, как он тебя унизил», он может себе позволять, что хочет, он свободный человек.

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Да-да, вы все правильно поняли. Иногда в жизни даже, казалось бы, самой идеальной пары бывает конец. Я хочу сказать, что у нас не было ничего плохого. Влад – замечательный человек, он очень добрый. И он достоин самого прекрасного. Сейчас же будете спрашивать, почему так? Потому что два лидера в паре быть не может. Никогда не сжигайте мосты, жизнь когда-то, возможно, вас сведет в другой ситуации. Хочу еще сказать, что люди меняются. За время наших отношений Влад очень изменился, он открыл мне свою прекрасную душу, ему я желаю только самого лучшего. И еще, ребят, у меня появилась еще одна набитая шишка, и хочу сказать, что СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ. Да, я это поняла. Не показывайте никому свою радость, которую цените».

Поклонников девушки должен обрадовать хотя бы тот факт, что Влад Мицкевич и Элина Павленко остались друзьями и экс-невеста не говорит гадости в сторону молодого человека. Всем бы научиться такому.

Верьте в любовь и будьте счастливы!

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