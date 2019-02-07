Фіналістка «МастерШеф»-8 Еліна Павленко залишилася без нареченого! Кохання живе три роки – пишуть розумні книги. А сучасні лідери думок вважають, що кохання – не диво, ні. Це щоденна праця і компроміси, компроміси, компроміси! Не знаємо, що стало причиною розставання Еліни Павленко з її нареченим: відсутність компромісів, впертість, а може, надмірна романтичність… Знаємо одне: їхнє весілля поки не планується.

Про сумну новину Еліна Павленко розгорнуто написала на особистій сторінці в соціальній мережі:

«Я поки що не планувала цим ділитися, але мені вчора написали мільйон повідомлень про дівчину у Влада в історії, це і справді не я. Ділюся з вами цим тільки для того, щоб більше не було до мене запитань з приводу моїх стосунків. І ще щоб не писали «Фу, як він тебе принизив», він може собі дозволяти, що хоче, він вільна людина.

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Так-так, ви все правильно зрозуміли. Іноді в житті навіть, здавалося б, ідеальної пари буває кінець. Я хочу сказати, що у нас не було нічого поганого. Влад – чудова людина, він дуже добрий. І він гідний найпрекраснішого. Зараз же будете питати, чому так? Тому що два лідери в парі існувати не можуть. Ніколи не спалюйте мости, життя колись, можливо, вас зведе в іншій ситуації. Хочу ще сказати, що люди змінюються. За час наших стосунків Влад дуже змінився, він відкрив мені свою прекрасну душу, йому я бажаю тільки найкращого. І ще у мене з’явилася ще одна набита шишка, і хочу сказати, що ЩАСТЯ ЛЮБИТЬ ТИШУ. Так, я це зрозуміла. Не показуйте нікому свою радість, яку цінуєте».

Шанувальників дівчини має порадувати хоча б той факт, що Влад Міцкевич і Еліна Павленко залишилися друзями та екс-наречена не говорить нічого поганого про хлопця. Усім би навчитися такому.

Вірте в кохання і будьте щасливі!

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