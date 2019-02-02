Хиты и малоизвестные песни Кузьмы Скрябина
02.02.2019
Сегодня, 2 февраля, четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина. Но забыть творчество такого талантливого артиста и просто хорошего человека нереально. Поэтому редакция сайта STB.UA подготовила подборку его хитов и малоизвестных песен. Прослушать их вы можете в материале.
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Хиты Кузьмы Скрябина
Скрябин — Місця щасливих людей
Скрябин — Мам
Скрябин — Старі фотографії
Скрябин — Спи собі сама
Скрябін — Квінти
Скрябин — Люди, як кораблі
Скрябин — Мовчати
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Малоизвестные песни Кузьмы Скрябина
Скрябин — Сонце замість шапки
Андрей Кузьменко — Українці
Скрябин — Я не тримаю зла
Скрябин — Кінець фільму
Скрябин — Маленька дівчинка
Скрябин — Най буде дощ
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