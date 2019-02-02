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Хиты и малоизвестные песни Кузьмы Скрябина

02.02.2019

Сегодня, 2 февраля, четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина. Но забыть творчество такого талантливого артиста и просто хорошего человека нереально. Поэтому редакция сайта STB.UA подготовила подборку его хитов и малоизвестных песен. Прослушать их вы можете в материале.

Кузьма Скрябин

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Хиты Кузьмы Скрябина

Скрябин — Місця щасливих людей

Скрябин — Мам

Скрябин — Старі фотографії

Скрябин — Спи собі сама

Скрябін — Квінти

Скрябин — Люди, як кораблі

Скрябин — Мовчати

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Малоизвестные песни Кузьмы Скрябина

Скрябин — Сонце замість шапки

Андрей Кузьменко — Українці

Скрябин — Я не тримаю зла

Скрябин — Кінець фільму

Скрябин — Маленька дівчинка

Скрябин — Най буде дощ

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