Сьогодні, 2 лютого, роковини смерті Кузьми Скрябіна. Вшановуючи пам’ять артиста, редакція сайту STB.UA підготувала добірку його хітів і маловідомих пісень.

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Хіти Кузьми Скрябіна

Скрябін — Місця щасливих людей

Скрябін — Мам

Скрябін — Старі фотографії

Скрябін — Спи собі сама

Скрябін — Квінти

Скрябін — Люди, як кораблі

Скрябін — Мовчати

Маловідомі пісні Кузьми Скрябіна

Скрябін — Сонце замість шапки

Андрій Кузьменко — Українці

Скрябін — Я не тримаю зла

Скрябін — Кінець фільму

Скрябін — Маленька дівчинка

Скрябін — Най буде дощ

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