Сьогодні, 2 лютого, роковини смерті Кузьми Скрябіна. Вшановуючи пам’ять артиста, редакція сайту STB.UA підготувала добірку його хітів і маловідомих пісень.

Більше на тему: Цитати Кузьми Скрябіна: наймудріші та найсмішніші висловлювання

Більше на тему: Ксенія Симонова присвятила пісочну роботу пам’яті Кузьми Скрябіна

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.