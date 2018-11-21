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/ Телеканал СТБ «МастерШеф»-8 выпуск 26: судьба Цокало на проекте будет висеть на волоске
Кулинарное шоу стремительно идет к финалу. Участники «МастерШеф»-2018 выбиваются из сил, чтобы проявить себя. А в 26 выпуске Даринка Цокало окажется за шаг до вылета. Сможет ли девушка исправить ситуацию? Узнаем сегодня на телеканале СТБ.
Цокало уронит на пол основной ингредиент своего блюда.
Станет ли эта ошибка на битве черных фартуков роковой?
У Даринки останется всего 5 минут, чтобы все исправить.
Сможет ли девушка работать со скоростью света, чтобы остаться на «МастерШеф», узнаем уже сегодня.
Больше по теме: «МастерШеф»-8 выпуск 25: кулинары доверили судьбу «колесу фортуны»
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