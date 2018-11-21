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/ Телеканал СТБ «МастерШеф»-8 випуск 26: доля Цокало на проекті висітиме на волосині
Кулінарне шоу стрімко йде до фіналу. Учасники «МастерШеф»-2018 вибиваються із сил, щоб проявити себе. А в 26 випуску Даринка Цокало опиниться за крок до вильоту. Чи зможе дівчина виправити ситуацію? Дізнаємося сьогодні на телеканалі СТБ.
Цокало упустить на підлогу основний інгредієнт своєї страви.
Чи стане ця помилка на битві чорних фартухів фатальною?
У Даринки залишиться всього 5 хвилин, щоб все виправити.
Чи зможе дівчина працювати зі швидкістю світла, щоб залишитися на «МастерШеф», дізнаємося вже сьогодні.
Більше на тему: «МастерШеф»-8 випуск 25: кулінари довірили долю «колесу фортуни»
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