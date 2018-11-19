«Х-фактор»-9 покажет бэкстейдж проекта в прямых трансляциях на Facebook

Вокальное шоу «Х-фактор»-9 телеканала СТБ запускает на своей странице в Facebook прямые эфиры с эксклюзивными включениями с бэкстейджа проекта. Ведущей онлайн-трансляции станет Юлия Карпова, под чей голос в программе «Хеппі ранок» просыпаются миллионы слушателей радиостанции Хит FM.

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Теперь зрители смогут не прерываться на рекламу и увидеть жизнь шоу изнутри. Ведущая Юля Карпова покажет эксклюзивный бэкстейдж проекта: подробности подготовки к эфиру, эмоции за кулисами и в зрительном зале во время шоу, первые впечатления участников от своих выступлений и многое другое, что обычно остается для телезрителей за кадром.

«Все логично на «Х-факторе»: лучшее вокальное шоу, лучшие судьи, а теперь будут и лучшие репортажи с бэкстейджем от ведущей главного утреннего шоу страны «Хеппі ранок» на Хит FM. По субботам я сменю микрофон в радиостудии на камеру на съемочной площадке. Мне доверили целое закулисье «Х-фактора», чтобы я показала все, что вряд ли когда-нибудь решатся показать любые другие вокальные конкурсы: как собираются и готовятся выйти на сцену артисты, как они борются с паническими атаками перед выходом на сцену, как их за считаные секунды переодевают стилисты и прихорашивают гримеры, как близкие конкурсантов от волнения сжимают кулаки, что прячут судьи в своих гримерках, чьих фанатов больше в зале – Олега Винника или Насти Каменских, и что вообще происходит на съемочной площадке в то время, когда в эфире рекламная пауза? Я не собираюсь ничего скрывать. Участники и судьи пока не представляют, какие неудобные и провокационные вопросы их ждут и как часто за ними будут внимательно следить камеры. За всем этим наблюдайте по субботам на странице проекта в Facebook», – делится впечатлениями ведущая.

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Смотрите трансляции с бэкстейджа на официальной странице канала в Facebook каждую субботу в 19:00 параллельно с прямым эфиром шоу «Х-фактор» на СТБ.

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