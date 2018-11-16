Стал известен девиз предстоящего Евровидение-2019 – «Позволь себе мечтать». Почему именно такой слоган будет представлять международный конкурс, рассказал Йон Ола Санд. Супервайзер отметил, что речь идет об интеграции, разнообразии и единстве. Более детально о девизе песенного конкурса Евровидение-2019 читайте в материале.

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Девиз Евровидения-2019 стал известен после встречи премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху и директора конкурса. Напоминаем, что он звучит как «Dare to Dream» – «Позволь себе мечтать». Супервайзер международного конкурса мистер Санд рассказал, что слоган несет в себе большой смысл.

Представитель своей страны, стоя на сцене, должен позволить себе мечтать о победе и быть достаточно смелым, выступая перед всем миром. Этот девиз должен вдохновить исполнителей на новые свершения. Победа на Евровидении-2019 – это то, о чем определенно стоит мечтать, воплощая свои грезы в реальность. Йон Ола Санд добавил, что речь идет об интеграции, разнообразии, а также единстве.

Глава конкурса привел пример для представителей стран, которые будут выступать на Евровидении-2019. Нетта Барзилай, победительница песенного конкурса в прошлом году, выходила на сцену с большой заветной мечтой: вернуть Евровидение в свою страну. И все, как мы видим, получилось!

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64-й по счету международный песенный конкурс пройдет в Тель-Авиве в Центре ярмарок. Уже назначены даты полуфиналов и идет усердная подготовка к их проведению.

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