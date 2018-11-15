Лучшие мультфильмы по версии Даши Трегубовой

Чтобы составить топ новых мультфильмов для детей, редакция stb.ua обратилась к очаровательной ведущей проекта «Один за всіх» Даше Трегубовой. Она подсказала, какие мультики смотрит вместе с дочерью Полиной. Узнайте топ лучших мультфильмов последних лет в нашем материале.

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Суперсемейка-2

Ну, кто не помнит первую часть «Суперсемейки»?! Приключения отважных героев продолжаются и обещают много опасностей на их пути. На горизонте появился новый враг, а значит, Мистер Исключительный и Эластика готовы снова рвануться в бой. После одной из таких операций маму начинают все чаще звать на ТВ-шоу, пока папа вынужден всецело отдавать себя воспитанию детей. Но долго ли будет царить такой порядок? Этот динамичный мультфильм, приправленный юмором, давно уже стал фаворитом детей по всему миру.

Монстры на каникулах-3

Граф Дракула с дочерью Мэвис, зятем, внуком и прочей нечистью устал от суетливых будней и отправился в настоящий монстрический круиз! Одно лишь печалит главного кровопийцу – одиночество. И вот на корабле Дракула ощутил «дзинь»: таинственная капитан корабля Эрика овладела его сердцем. Но та ли она, за кого себя выдает? Замечательный мультик подойдет для просмотра всей семьей!

Гадкий я-3

Это продолжение истории бывшего злодея Грю. Теперь, когда он стал порядочным человеком, в его жизни появляется брат-близнец по имени Дрю! Теперь вся семья – примерный семьянин Грю, возлюбленная Люси и их дочки – отправляются в гости к новоиспеченному родственнику. Там их ждут невероятные приключения и сражение со злодеем Бальтазаром Брейком, который зациклен на минувшей славе и 80-х. И как всегда, милые миньоны добавят жару и вызовут у зрителей неподдельный смех!

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Моана

Этот замечательный мультфильм рассказывает о Моане – дочери вождя одного из племен Океании. В основе сюжета – красивая легенда о полубоге Мауи и камне, способном зарождать жизнь. Храбрая девушка любит океан и уверена, что за горизонтом скрываются невиданные просторы. Она отправляется в путешествие, чтобы найти себя и получить ответы на свои вопросы. Мультфильм нравится детям, потому что отлично нарисован и передает жизненную мудрость доступным языком.

Зверополис

Зверополис – это большой город, где самые разные животные живут в мире. Маленькая крольчиха Джуди Хоппс поступает на службу в полицию, где её напарником становится хитрый лис. Несмотря на предрассудки, они смогут вместе противостоять злу и раскроют запутанное дело.

Тачки 3

В центре внимания снова Молния Маккуин. Технологии движутся вперед и на гонках блещут все новые модели авто. Главная задача Молнии – доказать новому поколению высокотехнологичных автомобилей, что он по-прежнему лучший гонщик в мире. Мультфильм, как всегда, удивляет замечательным юмором и незаурядным сюжетом!

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Смурфики: Затерянная деревня

Смурфетта и ее лучшие друзья отправляются в увлекательное путешествие через загадочный лес, в котором живут различные магические создания. Маленькие волшебники стремятся найти затерянную деревню, прежде чем до нее успеет добраться злой колдун Гаргамель. Героев ждут невообразимые приключения и открытия. Так, Смурфетта раскроет самую большую тайну в истории смурфов.

Тайна Коко

Этот мультфильм перенесет нас в таинственную Мексику и даже познакомит с необычными традициями местного народа. 12-летний Мигель живет в деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Мальчик отправляется к своему кумиру – популярному певцу и покойному дедушке – в Страну Мертвых, где встречает души других предков. Мексиканские мотивы и необычный сюжет отличают картину от других детских мультфильмов. «Тайна Коко» заслуженно получил признание как юных зрителей, так и критиков по всему миру!

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Приключения Паддингтона 2

Это продолжение истории о забавном мишке Паддингтоне, который из джунглей перебрался в Англию. Теперь джентльмен обзавелся друзьями, работой и никогда не забывает о своих родственниках. В погоне за идеальным подарком тете Паддингтон оказывается вовлеченным в кражу века. Теперь нужно остановить злодея, который ограбил антикварный магазин и остался безнаказанным. И в этом Паддингтону помогут его верные друзья!

Приятного просмотра!