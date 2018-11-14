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Телеканал СТБ / 20 типичных фраз родителей от редакции stb.ua

20 типичных фраз родителей от редакции stb.ua

Телеканал СТБ

Наши мамы и папы всегда стараются уберечь нас от ненужных шишек, даже когда мы этого не понимаем и ворчим. Именно в такие моменты в семье рождаются высказывания, которые живут в памяти всю жизнь. Редакция stb.ua решила вспомнить типичные фразы родителей, опираясь на опыт звезд СТБ. Их мы с трепетом вспоминаем и по сей день!

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* Сладкое только после обеда.

* Не обманывай. Суп уже холодный!

* Бутерброды — это не еда.

* Спину выпрями.

* А кто будет ухаживать за этой кошкой? Ты? Да ладно!

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Ведущая «Вікна-новини» Вита Евтушина поделилась с нами детскими воспоминаниями, отметив, что родители предпочитали воспитывать словом. Они могли иногда поругать или пристыдить, но и только.

«Четко запомнился один забавный момент, когда мне было года четыре. Мы шли с мамой по улице и вдруг встретили знакомых. Я тогда доедала свою конфету, и пока взрослые разговаривали о своем, выбросила обертку прямо на асфальт и потоптала ее ногой. Конечно, все заметили, а мама смутилась. Когда мы остались вдвоем, она объяснила, что никогда нельзя бросать мусор на улице. И до сих пор это правило для меня нерушимо», – рассказала телеведущая.

* Чтобы я таких слов больше не слышала!

* Ты как со мной разговариваешь?

* Не поступишь — будешь работать.

* Ты же не для нас учишься, а для себя.

* Ты хочешь стать дворником?

папа с дочкой
Судья «МастерШеф»-8 Дмитрий Горовенко тоже не без улыбки вспоминает свои детские годы. Мама двух братьев – Дмитрия и Дениса — точно знала, какими хочет вырастить сыновей.

«У меня есть брат по имени Денис. Он младше меня на два года. Нас воспитывала мама фактически самостоятельно. Если кто-то из нас был виноват в чем-то, то наказание получали оба, например, по попе. Наверное, у нее не было другого выбора (смеется. — Прим. ред.). Таким образом она вкладывала нам в голову мысль, что мы братья и отвечаем друг за друга, поддерживаем друг друга всегда. Нужно сказать, что мама достигла желаемого результата!» – откровенничает судья «МастерШеф»-8 Дмитрий Горовенко.

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* В твоей комнате черт ногу сломит!

* Точно нет? А если найду?

* Где кинул, там и ищи.

* А ты через «не могу».

* Чтоб сдачу вернул (-а).

мама с сыном

А вот судья проекта «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков заявил, что большее влияние на его личность оказала улица и спорт, в частности бокс.

«В детстве большую часть своего времени я проводил в спортивных секциях. Если родители хотели меня наказать за что-то, они запрещали мне ходить на тренировки. Для меня это была самая страшная кара. Ведь только ради тренировок я до восьмого класса был круглым отличником. При этом я не могу сказать, что родительское воспитание было жестким – они просто хотели, чтобы я учился», – рассказал телеведущий.

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* Хотеть не вредно.

* Надень шапку.

* Хоть кол на голове теши!

* А тебе что, ничего не задали?

* Доедешь – позвони.

Конечно, у каждого человека своя история детства, а у родителей – свой стиль воспитания. Мы уверены, что и вам есть о чем вспомнить, что рассказать своим детям и за что сказать маме и папе «спасибо»!