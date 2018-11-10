Как сохранить молодость? Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова поделилась советом, как сохранить красоту. Ранее актриса рассказала, как ухаживать за волосами, кожей лица и тела. Сегодня Даша раскрыла свои секреты красоты и молодости. Как ей удается оставаться такой сногсшибательной? Читайте в материале!

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Вопрос о том, как сохранить свою молодость и красоту, волнует каждую женщину. Ведь мы мечтаем оставаться дольше с прекрасной кожей и красивым личиком. Своим секретом красоты поделилась Даша Трегубова. Чтобы всегда оставаться молодой, нужно следовать некоторым правилам.

Как сохранить молодость и красоту на долгие годы?

1. Соблюдайте режим

Помните, чтобы сохранить молодость, нужно нормально высыпаться. Внешняя привлекательность зависит от здорового сна. Но это не означает, что нужно все дела отложить и лечь в кровать уже в 10.00. Нет! Организм в этот период переходит в состояние покоя, поэтому старайтесь перед сном расслабляться. Читайте любимые книги, принимайте теплую ванну или смотрите любимый сериал.

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Правильный режим сна гарантирует вам красоту и молодость. Если спать меньше 7—8 часов, ваша кожа быстро стареет, а организм постоянно находится в сонном состоянии. И даже кофе его не разбудит, а только травмирует вашу нервную систему.

Возникают проблемы с засыпанием? Немедленно обратитесь к специалисту. Избавьте себя от негативных эмоций, перестаньте думать о плохом и нервничать по каждому поводу. В результате — сможете наслаждаться сном и сохранить свою красоту.

2. Правильно питайтесь и пейте много жидкости

Тяжелые рабочие дни влекут за собой переедание, в итоге мы набираем вес. Поэтому нужно обращать внимание на то, что лежит в нашей тарелке. Чтобы на протяжении многих лет оставаться молодой и красивой, принимайте только здоровую пищу. Ограничивайте себя в неполезной еде, например, замените сладкое фруктами.

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Правильно питаться — не значит невкусно! К диетическим блюдам всегда добавляйте специи, чтобы придать пикантности. Они помогают ускорить ваш метаболизм и служат хорошим средством похудения.

Пить много жидкости — наиболее оптимальное решение сохранить молодость. Количество поступающей в организм воды влияет на скорость обменных процессов в организме. При ее недостатке мы начинаем быстро стареть. Выпивать нужно не менее 1,5 л воды, но не больше 2 л. Такое количество жидкости будет достаточным для нормализации вашего организма.

3. Правильно очищайте кожу

От ежедневного очищения зависит состояние вашей кожи лица. После макияжа поры лица закупориваются и кожа перестает дышать. А в результате появляются назойливые воспаления. Чтобы избежать этих мучений и сохранить красоту лица, ежедневно смывайте макияж.

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Пользуйтесь только натуральными средствами, на которые у вас нет аллергии. Лучше всего использовать косметическое молочко, мицеллярную воду и тоник. После этого умывайте лицо водой только комнатной температуры. С утра и на ночь наносите увлажняющий крем, чтобы смягчить свою кожу и придать ей эластичности.

4. Заведите себе домашнее животное

Наши братья меньшие помогут сохранить вам молодость. Но как? Кошка или собака всегда будет радоваться вашему приходу с работы и обязательно поднимать настроение. Домашнее животное нужно заводить для души. Сделайте приятное себе — заведите пушистого котенка или любое животное, которое вам нравится.

Позитивные эмоции, которые вы будете получать от своего друга, несомненно помогут сохранить молодость и красоту.

5. Занимайтесь спортом

Не откладывайте перемены на понедельник, начните заниматься собой уже сегодня. Сохранить молодость проще всего, если вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями. Спорт делает тело здоровее, поможет вам сбросить лишний вес и всегда оставаться привлекательной.

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Например, если вам очень сложно проснуться с утра — сделайте небольшую разминку тела. Это самый лучший способ взбодрить свой организм, чтобы потом целый день ходить с румянцем на лице. Или найдите время для спортивного зала. Постоянные занятия сделают ваше тело моложе. Достижения целей в спорте служат также хорошей мотивацией — используйте эту практику в других областях.

6. Общайтесь с людьми

Главное правило сохранения молодости и красоты — общение. Проводите время на свежем воздухе с близкими для вас людьми. Эмоции, которые вы получите во время прогулки, гарантируют вам сохранить прекрасное настроение на целый день.

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Перестаньте общаться с негативными людьми, которые сбивают вас с пути и постоянно критикуют. Не стоит тратить драгоценное время на общество, которое отравляет вашу жизнь и заставляет нервничать.

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Талантливая украинская актриса Даша Трегубова знает, как сохранить молодость и красоту. Чтобы весь день оставаться в хорошем настроении, женщина следует таким правилам:

С утра пьет теплую воду с лимоном, что позволяет организму запастись энергией.

Регулярно проходит курс массажа два раза в год. Он помогает держать кожу в тонусе.

Чтобы сохранить свою красоту, Даша не забывает следить за питанием. Звезда утверждает, что оно не должно быть критически здоровым, но и не нужно употреблять много неполезной пищи.

Влюбляться. Во что или в кого — не имеет значения. Чувство влюбленности обязательно должно быть в жизни каждой женщины.

Развиваться. В современном мире нельзя стоять на одном месте. Чтобы чувствовать себя уверенно — интересуйтесь всем, что происходит вокруг.

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