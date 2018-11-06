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Телеканал СТБ / Холостяк Никита Добрынин: Самореализация и хороший настрой порождают радость

Холостяк Никита Добрынин: Самореализация и хороший настрой порождают радость

Телеканал СТБ

Главным героем романтического реалити «Холостяк»-9 стал известный ведущий Никита Добрынин. Как и участники «Цієї миті рік потому»-2018, Холостяк знает, как правильно себя мотивировать. Что помогает мужчине всегда добиваться успеха? Подробности — в материале!

никита добрынин

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Холостяк 2019 Никита Добрынин является одним из самых популярных телеведущих Украины. В свои 30 лет он уже достиг большого успеха — стал главным редактором мужского журнала «XXL» (Украина).

На своей Instagram-страничке герой «Холостяк»-9 часто пишет мотивационные посты и делится советами, как достичь успеха.

Дон Корлеоне — истинный пример мудрого мужчины. Именно его цитатой Никита Добрынин вдохновился:

«Другие мыслят так же, как и я. Поэтому я знаю, что произойти может все, что угодно».


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Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

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Новый Холостяк размышляет, что мы оцениваем поступки других людей, исходя из своих. Возможно, именно поэтому несчастным людям кажется, что все плохое происходит только с ними. Никита Добрынин рекомендует не сосредотачиваться на своем «Я», и в результате вы будете допускать меньше ошибок.

«Самореализация и хороший настрой порождают радость жизни в целом. Важно смотреть и на себя, и на окружающих глазами любящего человека. Тогда путь станет намного приятней», — резюмирует Никита.

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