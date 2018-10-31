Хорошее иногда заканчивается, как и путь некоторых участников на проекте «МастерШеф». В 20 выпуске большую кулинарную семью снова покинул один человек. Кто ушел из «МастерШеф»-2018, читайте в материале.

В 20 выпуске «МастерШеф»-8 покинул Евгений Кирсанов.

По словам участников, это самый позитивный и добрый человек на проекте. Женя всегда мог найти нужные слова для каждого, поднимал окружающим настроение и почти никогда не злился. Увлечение Кирсанова психологией также нашло свое применение на проекте – девушки-участницы постоянно спрашивали у него, к какому типу они относятся и каких мужчин им лучше искать.

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На своей последней битве черных Женя проявил себя как хороший друг, носил на своих плечах практически всех участников. Тем временем время истекало, и Женя не смог презентовать достойное блюдо.

Совсем скоро мы увидим десятку лучших кулинаров-аматоров!

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