Хороше іноді закінчується, як і шлях деяких учасників на проекті «МастерШеф». У 20 випуску велику кулінарну сім’ю знову покинула одна людина. Хто пішов з «МастерШеф»-2018, читайте в матеріалі.

У 20 випуску «МастерШеф»-8 покинув Євген Кірсанов.

За словами учасників, це найпозитивніша і найдобріша людина на проекті. Женя завжди міг знайти потрібні слова для кожного, піднімав оточуючим настрій і майже ніколи не сердився. Захоплення Кірсанова психологією також знайшло своє застосування на проекті — дівчата-учасниці постійно запитували у нього, до якого типу вони належать і яких чоловіків їм краще шукати.

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На своїй останній битві чорних Женя проявив себе як хороший друг, носив на своїх плечах практично всіх учасників. Але час минав, і Женя не зміг презентувати гідну страву.

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