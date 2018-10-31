Дмитрий Шуров: биография, личная жизнь и все новости об артисте

Дмитрий Шуров – передовой музыкант страны, которого критики называют «флагманом украинской интеллектуальной поп-музыки». Это один из самых прогрессивных артистов, который сочиняет музыку не только для своего проекта PIANOБОЙ, но и для кино, сериалов («Таинственный остров», «Оранжевая любовь», «Слуга Народа», «Отель Галиция» и др.). Все самые интересные факты о судье «Х-фактор»-9 – читайте в нашем материале.

Полное имя: Шуров Дмитрий Игоревич

Дата рождения: 31 октября 1981 года

Место рождения: Винница, Украинская ССР

Деятельность: исполнитель песен группы PIANOБОЙ, пианист, музыкант, композитор

Семейное положение: женат

Лучшие работы: «Кохання», «Родимки», «Ведьма», «Родина», «На Вершині», «Полуничне Небо».

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Подробная информация

Детство и юность. Дмитрий родился в Виннице 31 октября 1981 года. Детство артиста прошло в атмосфере, насквозь пропитанной творчеством, поскольку его мать была педагогом, играла на пианино, а отец был поэтом и художником. Много времени Дмитрий провел за границей: получал образование во Франции, а затем в Америке, где учился в колледже и играл в оркестре джазовой музыки. Таким образом, юноша в совершенстве овладел французским и английским языками. В 18 лет он возвращается в Украину, где поступает в Киевский лингвистический институт. По словам Шурова, работа над первой пластинкой группы PIANOБОЙ, по сути, началась еще в детстве, когда Дима вместе со своей сестрой Олей придумывал эпатажные песни на слова английских поэтов-абсурдистов.

Творчество и карьера. В 2000 году Дмитрий Шуров присоединился к группе «Океан Ельзи». Он выступал на концертах трех туров по Украине и странах СНГ, принимал участие в разработке студийных альбомов. В 2004 году музыкант ушел из легендарной группы. Спустя годы Святослав Вакарчук признался, что это его очень расстроило, ведь он считает Дмитрия одним из лучших музыкантов в Украине. Сам Шуров объяснял свой уход из группы некой внутренней свободой, которая подталкивала его к созданию единого творческого коллектива.

После ухода из «Океан Ельзи» он начал выступать в коллективе Esthetic Education. Позднее началось сотрудничество с Земфирой, в процессе которого вышел пятый альбом под названием «Спасибо». Шуров стал его сопродюсером.

В 2010 году Дмитрий создал группу PIANOБОЙ, в 2012 выпустил первый альбом «Простые вещи».

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В 2017 году Дмитрий Шуров стал членом обновленного состава жюри шоу «Х-фактор»-8. Музыкант признался, что не считает «Х-фактор» вокальным шоу, так как здесь несколько иная задача. «Сильный вокал – не решающая для артиста черта. Вызывает ли он мороз по коже и желание снова и снова слушать – вот что важно для меня как для судьи», – сказал Шуров.

Личная жизнь. Дмитрий Шуров женат и воспитывает сына Льва, родившегося в 2003 году. Ольга Шурова – не только жена, но личный ассистент музыканта, ведь она является пиар-директором группы PIANOБОЙ.

в такой день, как сегодня, невольно вспоминаются недавний дождливый Берлин, прохладные Карпаты и море в Одессе, конечно #життяпрекрасне #навершині #берлин #карпати #одесса A post shared by Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) on Aug 16, 2017 at 11:16am PDT

В одном из интервью Ольга Шурова назвала себя доктором Ватсоном или Санчо Пансой – поскольку своей миссией считает создание вокруг музыканта атмосферы, в которой он сможет творить.

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