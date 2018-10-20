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Телеканал СТБ / Марина Поплавская, актриса «Дизель Шоу», погибла в ДТП под Киевом

Марина Поплавская, актриса «Дизель Шоу», погибла в ДТП под Киевом

Телеканал СТБ

Сегодня, 20 октября, в селе Мила, что под Киевом, произошло ДТП. В нем погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская и пострадали еще несколько человек. Причину трагического происшествия — читайте в материале.

Марина Поплавская погибла

На трассе Киев-Чоп сегодня, 20 октября, в 6:43 утра столкнулся автобус «Неоплан», в котором ехали актеры, с грузовиком «Даф». Пассажирский автобус направлялся из Львова в столицу. Погиб один человек: актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская. Еще двое, Яна Глущенко и Егор Крутоголов, госпитализированы без угрозы для жизни.

Телеканал СТБ приносит свои соболезнования семье Марины Поплавской, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП актерам.

Марина Поплавская погибла

Биография Марины Поплавской

Марианна Поплавская родилась 9 марта 1970 года в городе Новоград-Волынский.  Марина — известная украинская актриса, участница проектов «Дизель Студио» (скетчком «На троих», концертное шоу «Дизель Шоу»). Лауреат Международного музыкального фестиваля КВН (имени Рихтера), дважды чемпион Ассоциации КВН Украины, руководитель и продюсер телевизионной команды КВН «Девчонки из Житомира», многократная участница телепрограмм.

Всю свою жизнь Марина Поплавская посвятила КВН и детям, потому что по профессии она учительница. Большое количество телевизионных предложений и съемок она отвергала, если нужно было нарушать график работы в школе.

В 2017 году в одном из интервью Марина рассказала, что уволилась из школы, так как совершенно не хватало времени. Последний год жизни посвятила себя полностью телевидению и занималась работой в любимом шоу.

И сегодня, 20 октября 2018, жизнь актрисы трагически оборвалась в автокатастрофе. Зрители всегда будут помнить Марину как позитивную, веселую и приятную женщину, которая умеет поднимать настроение с полуслова.

Марина Поплавская погибла

Прощание с Мариной Поплавской

Прощание с актрисой состоится в воскресенье, 21 октября 2018, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ «Октябрьский дворец», по адресу ул. Героев Небесной Сотни, 1.

Также прощание пройдет и в Житомире в понедельник, 22 октября в 10:30, в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени И. Кочерги.

Похоронена актриса будет на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

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