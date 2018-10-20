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Телеканал СТБ / Марина Поплавська, актриса Дизель Шоу, загинула в ДТП під Києвом

Марина Поплавська, актриса Дизель Шоу, загинула в ДТП під Києвом

Телеканал СТБ

Сьогодні, 20 жовтня, в селі Мила, що під Києвом, сталося ДТП. У ньому загинула актриса Марина Поплавська та постраждали ще кілька людей. Причину трагічної події — читайте в матеріалі.

Марина Поплавская погибла

На трасі Київ-Чоп сьогодні, 20 жовтня, в 6:43 ранку зіткнувся автобус «Неоплан», в якому їхали актори, з вантажівкою «Даф». Пасажирський автобус прямував зі Львова до столиці. Загинула одна людина: актриса Дизель Шоу Марина Поплавська, ще двоє, Яна Глущенко і Єгор Крутоголов, госпіталізовані без загрози для життя.

Телеканал СТБ приносить свої співчуття родині Марини Поплавської, а також бажає якнайшвидшого одужання постраждалим в ДТП акторам.

Марина Поплавская погибла

Біографія Марини Поплавської

Маріанна Поплавська народилася 9 березня 1970 місті Новоград-Волинський. Марина відома українська актриса, учасник проектів «Дизель Студіо» (скетч-ком «На трьох», концертне шоу «Дизель Шоу»). Лауреат Міжнародного музичного фестивалю КВН (імені Ріхтера), двічі чемпіон Асоціації КВН України, керівник і продюсер телевізійної команди КВН «Дівчата з Житомира», багаторазова учасниця телепрограм.

Все своє життя Марина Поплавська присвятила КВН і дітям, тому що за професією вона вчителька. Велика кількість телевізійних пропозицій і зйомок вона відкидала, якщо потрібно було порушувати графік роботи в школі.

У 2017 році в одному з інтерв’ю розповіла, що звільнилася зі школи, так як абсолютно не вистачало часу. Останній рік життя присвятила себе повністю телебаченню і займалася роботою в улюбленому шоу.

І сьогодні, 20 жовтня 2018, життя актриси трагічно обірвалося в автокатастрофі. Глядачі завжди будуть пам’ятати Марину як позитивну, веселу і приємну жінку, яка вміє піднімати настрій з півслова.

Марина Поплавская погибла

Прощання з Мариною Поплавською

Прощання з актрисою відбудеться в неділю, 21 жовтня 2018, в Києві з 11:00 до 13:00 в приміщенні МЦКМ «Жовтневий палац», за адресою вул. Героїв Небесної Сотні 1.

Також прощання пройде і в Житомирі, в понеділок, 22 жовтня в 10:30, в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру імені І. Кочерги.

Похована актриса буде на Корбутовскому кладовищі на Центральній алеї.

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