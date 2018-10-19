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Телеканал СТБ / Рецепт вина из винограда в домашних условиях

Рецепт вина из винограда в домашних условиях

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Из спелых ягод винограда можно приготовить не только вкусный сок, но и ароматное вино! Сделать это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Возможно, этот напиток не будет напоминать дорогое вино с прилавка, но уж точно согреет вас в любое время года и станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Перед тем, как приступить к самому процессу приготовления, нужно найти емкости для будущего вина. Они должны быть чистыми и сухими, чтобы сок винограда не испортился. Залейте в них кипяченую воду, а затем насухо протрите.

Ингредиенты:

  • ягоды синего винограда – 10 кг (примерно из двух ведер винограда получится 10 литров вина);
  • рассыпчатый сахар (на литр вина – 100–200 г);
  • вода – 100 мл (ею можно разбавить очень концентрированный сок винограда).

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Способ приготовления:

Этап 1

Выберете спелые гроздья винограда и отделите ягоды от гребней. Ни в коем случае не промывайте их, иначе не произойдет брожения!

Этап 2

Передавите ягоды винограда в эмалированной посудине или ведре. Делать это лучше руками или деревянной лопаткой, чтобы не повредить косточки.

Этап 3

Оставьте посудину с передавленным виноградом, накрыв чистой тканью, на 5 дней при температуре 18–27 градусов. Каждый день мезгу (передавленный виноград) необходимо перемешивать деревянной лопаткой. За это время виноградный сок посветлеет, а также появится кисловатый запах и шипение.

Этап 4

Соберите верхний слой из кожуры в отдельную посудину, отожмите руками или прессом. Слитый и отфильтрованный сок пропустите через марлю, переливая несколько раз из одной емкости во вторую. Этот процесс насытит виноградный сок кислородом.

Этап 5

Отфильтрованный сок распределите по емкостям для брожения (в одной посудине должно быть не больше 70 % сока). Добавляем сахар. Примерно 2% сахара даст 1% спирта в готовом вине. Сахар нужно добавлять постепенно.

На горлышке банки закрепляем промытую медицинскую перчатку, проколов в пальцах иголкой несколько дырочек. Обвяжите резинкой по кругу. Таким образом вино сможет «дышать».

Когда консистенция станет кисловатой, вносите 50 грамм сахара на каждый литр сока. Повторите процедуру 3-4 раза на первых 20 днях брожения.

На протяжении всего времени брожения нужно следить за перчаткой. Вначале она надуется, а, когда вино настоится – сдуется.

Этап 6

Тихое брожение. В ходе этого этапа, который длится от 40 до 380 дней, формируется конечный вкус вина. Наполните бутылки до самого верха и поставьте их в темное место при температуре от + 10 градусов. Раз в неделю виноградный сок нужно процеживать, чтобы не появился осадок. Через пару месяцев напиток полностью приготовится. На вкус он должен быть в меру крепким и сладким.

В итоге вы получите около 6 литров полусухого домашнего вина. Этим напитком вы сможете удивить родных и друзей. Приятного аппетита!

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