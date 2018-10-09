Олег Винник: 8 правдивых фактов о певце

Настоящее счастье для Олега Винника – это вкусняшки, причем среди ночи: «Немного, в небольших количествах, ночью. У меня какая-то привычка – в 3 или 4 утра съесть что-нибудь сладенькое».

Олег любит делать закрутки своими руками: «Мне нравится и процесс консервации, и, конечно, результат! Люблю своими закрутками угощать друзей, ведь, делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души».

Олег Винник не может устоять перед молодым зеленым горошком: «Если я увижу горох – куплю все, что есть в наличии: ведро

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так ведро! И буду всю дорогу им наслаждаться. Не могу перед ним устоять».