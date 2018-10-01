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Телеканал СТБ / Топ-10 культовых песен на «Х-фактор» к Международному дню музыки

Топ-10 культовых песен на «Х-фактор» к Международному дню музыки

Телеканал СТБ

Ровно месяц назад стартовало самое грандиозное вокальное шоу страны «Х-фактор»-9. К Международному дню музыки, редакция сайта телеканала СТБ подготовила подборку топ-10 культовых песен всех сезонов «Х-фактор». Слушайте любимые хиты в исполнении участников вокального шоу прямо сейчас!

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The Beatles — Yesterday

В первом сезоне шоу «Х-фактор» группа «Дети капитана Гранта» проникновенно исполнила культовый хит всех времен.

The Mamas and The Papas — California Dreamin’

Пятнадцатилетняя Василиса Бойкова пришла на «Х-фактор»-6 исполнить песню «California Dreamin’». И сделала это в очень необычной манере.

Scorpions — Wind Of Change

Совместное исполнение конкурсантами легендарной песни в 4 сезоне шоу «Х-фактор» и чудесный перфоманс не оставил никого равнодушным!

Queen — The Show Must Go On

В шестом сезоне «Х-фактор» 29-летняя Юлия непревзойденно спела песню Queen «The show must go on» и собрала более двух миллионов просмотров.

Whitney Houston — Have nothing

Наталия Окопная пришла на «Х-фактор» 5 сезон исполнить песню за двоих. Ведь никогда не поздно исполнять свои мечты.

Lara Fabian — Je suis Malade

Уникальный голос Аиды Николайчук придал этой песни особого шарма.

Depeche Mode — Personal Jesus

На «Х-фактор»-7 группа «The Hypnotunez» своим выступлением зажгла зал и показала, как надо исполнять хиты!

Ella Fitzgerald — Summertime

Классическое джазовое исполнение «Summertime» заставит вас переслушивать это выступление снова и снова.

Andrea Bocelli & Heather Headley — Vivo Per Lei

«Я живу для нее» — ода любви, верности и счастью. Дуэт семейной пары Александра и Олеси на «Х-фактор»-6 это подтвердил!

James Brown — This is the man’s world

Эта песня входит в список «500 величайших песен всех времён». И на шоу «Х-фактор» не смогли обойти ее стороной.

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