Ведущая проекта «Ультиматум» Юлия Бортник вчера поздравила дочь Соню с четвертым днем рождения. Юлия поделилась трепетными воспоминаниями о том дне, когда она стала мамой. Телеведущая признается: «Эта волшебная девочка перевернула мой мир!».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) 30 Сен 2018 в 2:10 PDT

В своем Instagram Юлия Бортник написала:

«В этот день, 4 года назад, я сидела на мячике, разговаривая со своим животом, переживала и даже не подозревала, какое счастье я получу через час… Сейчас же она мечтает вырасти и стать зелёным супергероем, чтобы спасать животных. А вчера, когда шел дождь, подошла к окну и сказала: «дождик, дождик, go away». Сегодня, как и в тот пасмурный день 4 года назад, вышло солнце ☀️ Люблю миллион до неба!».

Больше по теме: Что делать, если муж «тряпка» разбирали в 5 выпуске шоу «Ультиматум»

Этот светлый праздник семья Юлии провела в торгово-развлекательном центре. Маленькая Соня играла вместе с родителями в разные игры, каталась на машинках и радовала родителей своим заразительным смехом.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ