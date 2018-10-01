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Телеканал СТБ / Дочці Юлії Бортник виповнилося чотири роки

Дочці Юлії Бортник виповнилося чотири роки

Телеканал СТБ

Ведуча проекту «Ультиматум» Юлія Бортник вчора привітала дочку Соню з четвертим днем народження. Юлія поділилася трепетними спогадами про той день, коли вона стала мамою. Телеведуча зізнається: «Ця чарівна дівчинка перевернула мій світ!».


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Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia)

«У цей день, 4 роки тому, я сиділа на м’ячику, розмовляючи зі своїм животом, хвилювалася і навіть не підозрювала, яке щастя я отримаю через годину… Зараз же вона мріє вирости і стати зеленим супергероєм, щоб рятувати тварин. А вчора, коли йшов дощ, підійшла до вікна і сказала: «дощик, дощик, go away». Сьогодні, як і того похмурого дня 4 роки тому, вийшло сонце ☀️ Люблю мільйон до неба!».

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Це світле свято сім’я Юлії провела в торгово-розважальному центрі. Маленька Соня грала разом з батьками в різні ігри, каталася на машинках і тішила батьків своїм заразливим сміхом.

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