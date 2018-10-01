Испокон веков украинский народ славится певучестью. Народные песни сохранялись и передавались из уст в уста. К Международному дню музыки мы приготовили подборку лучших исполнений фольклорных произведений на шоу «Х-фактор»! Слушайте и наслаждайтесь!
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Мотрона Шкавера — «Цвіте терен»
Мать-героиня Мотрона Шкавера чувствует себя молодой, когда поет. Мотрона Андреевна считает, что 75 лет не помеха для творчества. Она хочет, чтобы люди разного возраста вдохновились ее примером и следовали своей мечте.
Ольга Цепкало – «Дворянин»
Ольга Цепкало пришла на кастинг «Х-фактор» 9 сезон в Одессе с украинской народной песней «Дворянин». Своим выступлением девушка спровоцировала среди судей горячую дискуссию!
Валерия Симулик — «Ай, люлі»
Колыбельная «Ай, люлі» на третьем прямом эфире в «Х-фактор» 5 сезон в исполнении Валерии Симулик тронула всех до глубины души.
Группа «Фіра» — «Ой, у вишневому саду»
Семь лет назад участники группы «Фіра» из Тернополя бросили все ради музыки. Результат мы увидим на видео прямо сейчас!
Группа The Hypnotunez — «Туман яром»
Группа «The Hypnotunez» сумела удивить на «Х-фактор»-7. Из бунтующих рокеров ребята превратились в лирических героев.
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