У себя в Instargam ведущий программы «Ультиматум», Валерий Ославский, показал фотографию 10-летней давности. Он представил публике снимок, на котором он полностью в белом образе. Что написали об этом в комментариях? Узнайте в материале.
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Валерий Ославский выложил фотографию, вспоминая 2008 год. Под постом он написал: «Верните лето! И 10 лет назад верните тоже!».
Под таким откровением сразу посыпалось много комментариев. «У каждого есть свои 10 лет, увы, которые вернуть невозможно», «Кого-то из группы Чай вдвоем напоминаете», «Что сейчас, что 10 лет назад, красавелла!», «Мачо в белом, хорошее фото!».
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