У себя в Instargam ведущий программы «Ультиматум», Валерий Ославский, показал фотографию 10-летней давности. Он представил публике снимок, на котором он полностью в белом образе. Что написали об этом в комментариях? Узнайте в материале.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr.Oslavskiy (@valeriy_oslavskiy) 24 Сен 2018 в 2:42 PDT

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Валерий Ославский выложил фотографию, вспоминая 2008 год. Под постом он написал: «Верните лето! И 10 лет назад верните тоже!».

Под таким откровением сразу посыпалось много комментариев. «У каждого есть свои 10 лет, увы, которые вернуть невозможно», «Кого-то из группы Чай вдвоем напоминаете», «Что сейчас, что 10 лет назад, красавелла!», «Мачо в белом, хорошее фото!».

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