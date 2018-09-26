У себе в Instargam ведучий програми «Ультиматум», Валерій Ославський, показав фотографію 10-річної давності. Він представив публіці знімок, на якому він повністю в білому образі. Що написали про це в коментарях? Дізнайтеся в матеріалі.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr.Oslavskiy (@valeriy_oslavskiy) 24 Сен 2018 в 2:42 PDT

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Валерій Ославський виклав фотографію, згадуючи 2008 рік. Під постом він написав: «Поверніть літо! І 10 років тому поверніть теж!».

Під таким одкровенням відразу посипалося багато коментарів: «У кожного є свої 10 років, які, на жаль, повернути неможливо», «Кого-то з групи Чай вдвоем нагадуєте», «Що зараз, що 10 років тому, красавелла!», «Мачо в білому, гарне фото!».

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