Новые страсти на «МастерШеф»-2018. Участница откажется готовить тесто, но коллега по команде постарается уговорить ее. Как же закончится этот конкурс для одной из самых эксцентричных девушек на «МастерШеф»-8? Узнаете совсем скоро.

«Я не собираюсь работать с этим бесполезным тестом», – заявила Даринка Цокало. Иван Миланович постарался исправить ситуацию и уговорил ее довести дело до конца.

Самая эмоциональная участница шоу «МастерШеф»-8, Даринка, не захочет работать с беззащитным куском теста. Однако за считаные минуты до конца конкурса она возьмет себя в руки! Каким же получится результат?

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В другом задании в роли капитана Даринка попытается показать своей смышленой команде, что им нужно приготовить. И сделает это весьма необычным способом. Как команда Даринки Цокало справится с этим заданием?

Все это и многое другое узнаете уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ.

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