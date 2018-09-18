Нові пристрасті на «МастерШеф»-2018. Учасниця відмовиться готувати тісто, але колега по команді намагатиметься вмовити її. Як же закінчиться цей конкурс для однієї з найбільш ексцентричних дівчат на «МастерШеф»-8? Дізнаєтеся зовсім скоро.

«Я не збираюся працювати з цим безкорисним тістом», – заявила Даринка Цокало. Іван Міланович постарався виправити ситуацію і вмовив її довести справу до кінця.

Найемоційніша учасниця шоу «МастерШеф»-8, Даринка, не захоче працювати з беззахисним шматком тіста. Однак за лічені хвилини до кінця конкурсу вона візьме себе в руки! Яким же вийде результат?

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В іншому завданні в ролі капітана Даринка спробує показати своїй кмітливій команді, що їм потрібно приготувати. І зробить це вельми незвичайним способом. Як команда Даринки Цокало впорається із цим завданням?

Усе це і багато іншого дізнаєтеся вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ.

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