Уже в эту пятницу, 14.09.2018, на телеканале СТБ выйдет выпуск 3 шоу «Цієї миті рік потому». Герои проекта готовы пройти жизненные трудности ради своей мечты. На этот раз к ведущей Даше Трегубовой пожалуют уникальные участники, чтобы пообещать за 365 дней достичь желаемой цели.

Зрители узнают историю известного психолога Натальи Холоденко. Помогая другим, она до сих пор не воплотила свою мечту — спеть оперу. Любимая песня отца имеет особое значение в жизни Натальи. Женщина потеряла отца и ради него готова за год стать оперной певицей. Удастся ли Наталье Холоденко исполнить тяжелую песню в память о папе?

Юрий — тот, кто на самом деле знает, что такое лихие 90-е. Сейчас он работает монтажником и получает минимальную зарплату. Как отец двух детей, Юрий понимает, что семью содержать на такие средства невозможно. Главная проблема — мужчина не закончил школу. Поэтому он мечтает за 65 дней получить аттестат. Удастся ли Юрию закончить образование и найти престижную работу?

В студию придет Оксана, у которой очень трудная жизнь. Во всем мире ей нет даже, к кому склонить голову: мама утонула, а отца убили. Отсутствие близких не позволило женщине почувствовать всю нежность человеческих отношений. Оксана пришла пообещать, что за год осуществит заветную мечту жизни — станет матерью. Однако девушке диагностировали высокий риск материнской смертности. Сможет ли Оксана сделать выбор между жизнью и смертью и стать любящей мамой?

Video: «Цієї миті рік потому»: что узнают зрители в 3 выпуске Цієї миті рік потому 3 выпуск выходит в эфир 14.09.2018. Удался ли Натальи Холоденко стать оперной певицой? Смотрите анонс Цієї миті рік потому 1 сезон 3 выпуск

Video: «Цієї миті рік потому»: что узнают зрители в 3 выпуске Цієї миті рік потому 3 выпуск выходит в эфир 14.09.2018. Удался ли Натальи Холоденко стать оперной певицой? Смотрите анонс Цієї миті рік потому 1 сезон 3 выпуск

Video: «Цієї миті рік потому»: что узнают зрители в 3 выпуске Цієї миті рік потому 3 выпуск выходит в эфир 14.09.2018. Удался ли Натальи Холоденко стать оперной певицой? Смотрите анонс Цієї миті рік потому 1 сезон 3 выпуск

Узнайте, как завершились откровенные истории участников «Цієї миті рік потому», в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ!