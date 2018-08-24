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Телеканал СТБ / Лунный календарь стрижек на август 2018: Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за волосами

Лунный календарь стрижек на август 2018: Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за волосами

Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на август 2018 подскажет вам, какие дни благоприятны для смены прически. Если хотите добиться максимального результата, обязательно учтите фазу Луны в выбранный день. Больше подробностей в материале.

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Лунный календарь стрижек

Волосы отвечают за нашу жизненную силу и энергию. Поэтому смена прически в неправильный день чревата неприятными последствиями и выброшенными на ветер деньгами.

Хотите навестить парикмахера с пользой и удовольствием? Тогда планируйте посещение мастера в соответствии с лунным календарем.

Благоприятные дни для стрижки в августе

Если хотите максимально надолго сохранить форму стрижки и длину волос, выбирайте дни в период убывающей Луны. Если же вам хочется побыстрее отрастить волосы, ориентируйтесь на фазу растущей Луны.

Лунный календарь стрижек на август — самые благоприятные дни: 4, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25.

Лунный календарь стрижек на август — неблагоприятные дни для стрижки: 19, 26.

Данный календарь также будет полезным для планирования процедур по уходу за волосами. В неблагоприятные дни они не окажут никакого эффекта.

Ведущая нового проекта телеканала СТБ «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за своими локонами в домашних условиях. Читайте полезные советы от звезды:

«Я очень трепетно отношусь к своим волосам, потому что за годы работы в кадре они достаточно сильно пострадали. Поэтому уход за локонами — неотъемлемая часть заботы о себе. Я пользуюсь шампунями без sls, парабенов и силиконов — тогда волосы растут быстрее и чувствуют себя лучше.

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Иногда делаю дома ко-вошинг — мытьё головы без шампуня. Для шевелюры это отличный шанс отдохнуть от агрессивных средств. Обожаю домашнее кератирование. Оно не имеет ничего общего с салонной процедурой выпрямления. Это кератин, который как маска наносится на волосы, после чего локоны становятся упругими и живыми.

Когда позволяет время, делаю маски из масел: например, масло чёрного тмина наношу на корни, а кокосовое или любое другое — по всей длине волос».

Воспользуйтесь нашим лунным календарем стрижек на август 2018 года, и ваши волосы всегда будут здоровыми, сильными, красивыми!

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