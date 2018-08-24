Лунный календарь стрижек на август 2018 подскажет вам, какие дни благоприятны для смены прически. Если хотите добиться максимального результата, обязательно учтите фазу Луны в выбранный день. Больше подробностей в материале.

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Волосы отвечают за нашу жизненную силу и энергию. Поэтому смена прически в неправильный день чревата неприятными последствиями и выброшенными на ветер деньгами.

Хотите навестить парикмахера с пользой и удовольствием? Тогда планируйте посещение мастера в соответствии с лунным календарем.

Благоприятные дни для стрижки в августе

Если хотите максимально надолго сохранить форму стрижки и длину волос, выбирайте дни в период убывающей Луны. Если же вам хочется побыстрее отрастить волосы, ориентируйтесь на фазу растущей Луны.

Лунный календарь стрижек на август — самые благоприятные дни: 4, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 25.

Лунный календарь стрижек на август — неблагоприятные дни для стрижки: 19, 26.

Данный календарь также будет полезным для планирования процедур по уходу за волосами. В неблагоприятные дни они не окажут никакого эффекта.

Ведущая нового проекта телеканала СТБ «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова рассказала, как ухаживает за своими локонами в домашних условиях. Читайте полезные советы от звезды:

«Я очень трепетно отношусь к своим волосам, потому что за годы работы в кадре они достаточно сильно пострадали. Поэтому уход за локонами — неотъемлемая часть заботы о себе. Я пользуюсь шампунями без sls, парабенов и силиконов — тогда волосы растут быстрее и чувствуют себя лучше.

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Иногда делаю дома ко-вошинг — мытьё головы без шампуня. Для шевелюры это отличный шанс отдохнуть от агрессивных средств. Обожаю домашнее кератирование. Оно не имеет ничего общего с салонной процедурой выпрямления. Это кератин, который как маска наносится на волосы, после чего локоны становятся упругими и живыми.

Когда позволяет время, делаю маски из масел: например, масло чёрного тмина наношу на корни, а кокосовое или любое другое — по всей длине волос».

Воспользуйтесь нашим лунным календарем стрижек на август 2018 года, и ваши волосы всегда будут здоровыми, сильными, красивыми!

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