В 8 сезоне «МастерШеф» будет крутой замес, «закипят» страсти и запахнет жареным. По крайней мере, так нам пообещали судьи проекта — Татьяна Литвинова, Дмитрий Горовенко и Эктор Хименес-Браво. А они знают в этом толк! Итак, когда новый сезон «МастерШеф» откроет свою кухню для 8 поколения кулинаров-аматоров? Читайте в материале.

Больше по теме: Почему не показывает СТБ? Украина отказывается от аналогового телевидения

Наконец, стало известно, когда 8 сезон «МастерШеф» выйдет в эфир на телеканале СТБ. Любимое кулинарное шоу стартует совсем скоро — 28 августа! Зрителей ждут не только новые участники, но и новые правила, конкурсы и очень много кулинарии. Зрители смогут постичь еще больше кулинарных знаний прямо за экраном телевизора!

Не пропустите премьеру «МастерШеф»-8 на СТБ и на официальном сайте stb.ua!

Video: «МастерШеф» 8 сезон: объявлена дата старта шоу в 2018 году Когда старт 8 сезона Мастер Шеф 2018 в Украине? Объявлена дата старта Мастер Шеф 8 сезон.

Video: «МастерШеф» 8 сезон: объявлена дата старта шоу в 2018 году Когда старт 8 сезона Мастер Шеф 2018 в Украине? Объявлена дата старта Мастер Шеф 8 сезон.

Video: «МастерШеф» 8 сезон: объявлена дата старта шоу в 2018 году Когда старт 8 сезона Мастер Шеф 2018 в Украине? Объявлена дата старта Мастер Шеф 8 сезон.

Больше по теме: Судьи «МастерШеф» рассказали о новинках 8 сезона

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.