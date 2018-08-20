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Телеканал СТБ / «Цієї миті рік потому»: о чем новое шоу СТБ

«Цієї миті рік потому»: о чем новое шоу СТБ

Телеканал СТБ

Уже 31 августа на телеканале СТБ выйдет первый эпизод makeover-шоу «Цієї миті рік потому». Ведущей шоу стала актриса, продюсер, эксперт проекта «Все буде добре» Даша Трегубова.

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«Цієї миті рік потому» – это адаптация  совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни. Ведущая помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, в течение которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели.

Цієї_миті_рік_потому_лого

«В эфире нас ждет настоящее волшебство, практически «машина времени». Ведь для телезрителей этот год пройдет за несколько секунд и от обещания героя, данного «цієї миті», до результата «рік потому» лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии», – приоткрывает секрет руководитель проекта  Екатерина Назаренко.

Ведущая нового шоу СТБ Даша Трегубова называет проект «магией телевидения воочию» и не скрывает, что зрителей ожидает огромный диапазон эмоций – от рыданий до хохота.

«Мы вместе со зрителями практически путешествуем во времени, за несколько секунд перемещаясь на год вперед. Это и любимый всеми «вау-эффект», или эффект Золушки, когда она у нас на глазах превращается в принцессу, и даже отчасти исповедь – ведь герои поделятся не только мечтами, но и  страхами, комплексами и не всегда простыми историями отношений с окружающим миром. Все они такие разные, такие потрясающе интересные, и в то же время – это обычные люди, наши с вами соотечественники, соседи по дому или коллеги по работе. И я счастлива быть частью этого процесса – достижения важной для них цели; счастлива вдохновлять их, мотивировать и поддерживать, ведь это пример и шанс для миллионов людей изменить и свою судьбу тоже», – говорит  Даша Трегубова.

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Премьера оригинальной версии This Time Next Year состоялась на телеканале ITV в ноябре 2016 года, и сразу привлекла внимание других стран. На сегодня формат продан на 14 территорий; адаптированные версии, кроме Украины, готовят: Австралия, Дания, Германия, Испания, США, Бельгия, Швеция, Ирландия, Нидерланды и Финляндия.

Смотрите премьеру «Цієї миті рік потому» уже 31 августа!

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