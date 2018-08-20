Гороскоп на неделю с 20 по 26 августа 2018 года расскажет вам, что стоит сделать для того, чтобы неделя стала самой лучшей в вашей жизни. Следуйте советам наших астрологов, они подскажут вам верное направление. Главное – начинайте утро с улыбки и никогда не игнорируйте свои предчувствия. Подробное предсказание на неделю с 20 по 26 августа 2018 года вы можете найти в нашем материале.

Овен

Эта неделя принесет вам множество перспектив. Главное – сумейте воспользоваться каждой возможностью. Звезды советуют не жалеть сил для достижения цели. Не бойтесь своих врагов, они не смогут сделать ничего, что навредит вам или вашей карьере. В конце недели устройте отдых для души и тела, например, сходите в спа-салон.

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Телец

Не теряйте терпения, прислушивайтесь к своей интуиции. Вы настолько чувствуете людей, что заслуживаете быть второй Вангой. Помогите своему близкому другу, к сожалению, он не отличается хорошей интуицией и совсем не разбирается в людях. В конце недели поднажмите в своих делах, закончите все поскорее, чтобы в субботу и воскресенье отдохнуть так, как вы того желаете. Тельцы, разве вы хотите провести выходные зарывшись в папки и офисные бумаги?

Близнецы

Начало недели ошарашит вас негативной новостью. Но не переживайте, это дело будет не безнадежным. Вы настолько сильный человек, что вам под силу свернуть горы. Просто переживите все с высоко поднятой головой и включите свою силу духа на максимум. Это судьба дает вам испытания, не разочаруйте ее! В середине недели вы получите от нее добрую весточку, вот увидите!

Рак

Если отношения идут ко дну, не стоит плыть за ними. Ситуация с вашим партнером давно уже стала невыносимой. Зачем вы пытаетесь сделать невозможное. Оглянитесь вокруг, рядом с вами есть очень хороший человек, который заслуживает вашего внимания. Раки, не губите себя, вы настолько прекрасны, что и словами не передать. Хватит себя недооценивать. В конце недели сами поймете, что завершение чего-то, может, даже и к лучшему.

Лев

Львам лучше не слушать свой внутренний голос. Это просто накрутка и страх остаться ни с чем. Лучше не поддаваться панике, тогда все у вас будет хорошо. Позвольте себе просто плыть по течению, попробуйте узнать, что такое гармония с самим собой. Убирайте от себя негативных людей, которые только накручивают вас. Ничего дурного со Львами не случится!

Дева

Вы очень ждете приезда своего близкого человека. Вы просто в хаосе будете делать уборку и готовить вкусные блюда. Не переживайте, весь труд будет оценен. Девы любимы, ведь они просто неповторимы. В них есть самые главные качества – доброта и бескорыстность. В конце недели вас ждет долгожданная встреча, просто наслаждайтесь моментом.

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Весы

Весы, если вы видите проблему, срочно занимайтесь ее решением. Не пускайте все на самотек. Иначе доведете все до критической ситуации. В середине недели в случае вашего бездействия вы можете столкнуться с большими сложностями на работе. Разберитесь прямо сейчас со всем, пока все не начало валиться у вас из рук. К тому же у вас отличные люди рядом, вы всегда можете попросить помощи.

Скорпион

Уже в начале недели вы начнете смотреть на мир по-другому. Удача на вашей стороне, так будет до конца недели, а может, даже и дольше, главное – успейте словить ее за хвост. Не рассказывайте никому секрет вашего успеха, вокруг вас много завистников. Скорпионы излучают счастье и позитив, никто и ничто не сможет испортить вам настроение. Звезды советуют закрепить все спортом. Ведь в здоровом теле – здоровый дух. Быть может, это и поможет вам сохранить душевное равновесие.

Стрелец

Эти испытания никогда не уйдут, если вы не займетесь своим графиком. Ставьте себя выше работы, иначе к концу недели у Стрельцов просто не хватит сил. Звезды советуют каждый день уделять хотя бы по часу времени на любимое дело. Попойте, займитесь йогой, это расслабит вас и придаст большей уверенности в своих силах. Эмоциональное состояние этого знака на грани, хватит доводить себя до изнеможения.

Козерог

Прекратите настолько остро реагировать на критику. Окружающие люди хотят вам исключительно добра. Как же вы хотите добиться своих целей, если не можете даже выслушать свое начальство? В середине недели стоит начать работать над своими слабыми сторонами. Например, пойдите на курсы английского. Вот когда Козероги начнут слушать своих коллег, тогда и получат все подарки судьбы. В конце недели вас ждет неожиданная прибыль, возможно, за то, что вы все-таки прислушаетесь к звездам?

Водолей

Бодрость, инициативность, мощная энергия – все это поможет добиться максимальных успехов в вашем деле в середине недели. Вы правильно смотрите на жизнь, всегда следуете советам более опытных людей, поэтому и дела у вас складываются как нельзя лучше. Уже к концу недели Водолеев ждет грандиозный успех, главное – не сворачивайте со своего пути!

Рыбы

Избегайте всевозможных разногласий. К вам, как к магниту, будут притягиваться конфликты. Лучше проходите мимо, иначе не сможете выйти из воды сухим. К середине недели ситуация примет обратное русло, вас ожидает большой успех. Наверное, из-за неудачно начатой недели вы с опаской посмотрите на хорошие моменты. Начнете видеть подвох даже там, где его и быть не может. Успокойтесь, все у вас будет хорошо, просто у всех бывают неудачные дни. Ваши подойдут к концу ближе к среде.

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