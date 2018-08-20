Гороскоп на тиждень з 20 по 26 серпня 2018 року розповість вам, що варто зробити для того, щоб тиждень став найкращим у вашому житті. Дотримуйтесь порад наших астрологів, вони підкажуть вам правильний шлях. Головне – починайте ранок з посмішки і ніколи не ігноруйте свої передчуття. Детальний прогноз на тиждень з 20 по 26 серпня 2018 року ви можете знайти в нашому матеріалі.

Овен

Цей тиждень подарує вам безліч перспектив. Головне – зумійте скористатися кожною можливістю. Зірки радять не шкодувати сил для досягнення мети. Не бійтеся своїх ворогів, вони не зможуть зробити нічого, що зашкодить вам або вашій кар’єрі. Наприкінці тижня влаштуйте відпочинок для душі та тіла, наприклад, завітайте в спа-салон.

Телець

Не втрачайте терпіння, краще прислухайтесь до своєї інтуїції. Ви настільки ясно бачите людей наскрізь, що заслуговуєте бути наступною Вангою. Допоможіть своєму близькому другові, на жаль, він не вирізняється хорошою інтуїцією та зовсім не розбирається в людях. Наприкінці тижня зробіть акцент на своїх справах, завершіть всі справи, щоб у суботу та неділю відпочити так, як ви того бажаєте. Тельці, ну хіба ж ви хочете провести вихідні поринувши в папки та офісні папери?

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Близнюки

Початок тижня приголомшить вас негативною новиною. Але не хвилюйтеся, це питання буде не безнадійним. Ви настільки сильна людина, що вам під силу зсунути гори. Просто переживіть це з високо піднятою головою й увімкніть свою силу духу на максимум. Це доля дає вам випробування, тому не розчаровуйте її! В середині тижня ви отримаєте добру звістку, ось побачите!

Рак

Якщо стосунки йдуть на дно, не варто плисти за ними. Ситуація з вашим партнером давно вже стала нестерпною. Навіщо ви намагаєтеся зробити неможливе? Озирніться навколо, поруч із вами є дуже хороша людина, яка заслуговує на вашу увагу. Раки, не губіть себе, ви настільки неймовірні, що й словами не передати. Досить себе недооцінювати! Наприкінці тижня самі зрозумієте, що завершення певного етапу піде вам тільки на користь.

Лев

Левам краще не слухати свій внутрішній голос. Це просто накручування та страх залишитися ні з чим. Краще не піддаватися паніці, тоді все буде добре. Дозвольте собі просто плисти за течією, спробуйте дізнатися, що таке гармонія із собою. Приберіть від себе негативних людей, які тільки накручують вас. Отже, нічого поганого з Левами не станеться.

Діва

Ви дуже чекаєте приїзду своєї близької людини. Просто в шаленому хаосі будете прибирати та готувати смачні страви. Не хвилюйтеся, вся праця буде оцінена. Дів по-справжньому кохають, адже вони найкращі. Їх найголовніші якості – доброта та безкорисливість. Наприкінці тижня на вас чекає довгоочікувана зустріч, просто насолоджуйтеся моментом.

Терези

Терези, якщо ви бачите проблему, терміново займайтеся її вирішенням. Не залишайте все на самоплив. Інакше ситуація набере шалених обертів у поганому сенсі. В середині тижня у разі вашої бездіяльності ви можете стикнутися з великими труднощами на роботі. Саме зараз розберіться з усім, доки все не почало валитися з рук. До того ж поруч з Терезами чудові люди, ви завжди можете попросити допомоги.

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Скорпіон

Уже на початку тижня ви почнете дивитися на світ інакше. Удача на вашому боці, і так буде до кінця тижня, а може, навіть довше, головне – встигніть зловити її за хвіст. Не розповідайте нікому секрет вашого успіху, навколо вас багато заздрісників. Скорпіони випромінюють щастя та позитив, ніхто і ніщо не може зіпсувати вам настрій. Зірки радять закріпити все спортом. Адже в здоровому тілі – здоровий дух. Можливо, це і допоможе вам зберегти душевну рівновагу.

Стрілець

Ці випробування ніколи не покинуть вас, якщо ви не займетесь плануванням свого графіку. Ставте себе вище роботи, інакше до кінця тижня у Стрільців просто не вистачить сил. Зірки радять щодня приділяти хоча б по годині часу на улюблену справу. Займіться співом чи йогою, це розслабить вас та додасть більшої впевненості у своїх силах. Емоційний стан цього знака на межі, досить доводити себе до виснаження.

Козеріг

Припиніть настільки гостро реагувати на критику. Люди, які поруч із вами, хочуть виключно добра. Ви хочете домогтися своїх цілей, і разом з цим не можете навіть вислухати своє керівництво? В середині тижня варто почати працювати над своїми слабкими сторонами. Наприклад, підіть на курси англійської. Ось коли Козероги почнуть слухати своїх колег, тоді і отримають всі подарунки долі. Наприкінці тижня вас очікує несподіваний прибуток, можливо, за те, що ви все-таки прислухаєтеся до зірок?

Водолій

Бадьорість, ініціативність, потужна енергія – все це допоможе домогтися максимальних успіхів у вашій справі в середині тижня. Ви вмієте правильно дивитись на життя, завжди прислухаєтесь до порад більш досвідчених людей, тому і справи у вас йдуть якнайкраще. Вже наприкінці тижня на Водоліїв чекає грандіозний успіх, головне – не звертайте зі свого шляху!

Риби

Уникайте розбіжностей. До вас, як до магніту, будуть притягуватися конфлікти. Краще проходьте повз, інакше не зможете вийти сухим із води. До середини тижня ситуація прийме інше русло, на вас чекає великий успіх. Напевно, через невдало розпочатий тиждень ви з побоюванням поглянете на позитивні моменти. Почнете бачити підступ навіть там, де його і бути не може. Заспокойтеся, все буде добре, просто у всіх бувають невдалі дні. Ваші закінчаться ближче до середини тижня.

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