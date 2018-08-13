Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа 2018 года расскажет вам, как сделать эту неделю самой продуктивной. Если с уважением относиться к предсказаниям, то можно пожинать плоды продуктивной недели уже сегодня. Начните совершенствоваться не завтра, не когда-нибудь, а сегодня! Верьте в себя и свои силы, тогда все будет на высшем уровне. Подробное предсказание на неделю с 13 по 19 августа 2018 года вы можете найти в нашем материале.

Овен

В начале недели вас ожидает удача, поддержка придет совсем неожиданно. Вам стоит ее с удовольствием принять, ведь результат вашего сотрудничества даст хорошие плоды. В середине недели Овны получат прибыль от проекта, который был открыт совсем недавно. Конечно же, пока не время расслабляться, ведь работы стоит проделать немеряно. Не ленитесь, и звезды подскажут верный путь.

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Телец

Если до этого Тельцы больше времени уделяли работе, то сейчас им захочется тепла и ласки. Жаль, что ранее вы отвергли того, кто мог вам все это дать. Поменяйте свое отношение к любви и взаимоотношениям, тогда все будет идти совсем в другом русле. В конце недели вы 100% заметите результат, если уже сегодня начнете менять свои взгляды.

Близнецы

Вы так хотите реализовать себя в творчестве, что совсем забыли о своем любимом человеке. Думаете, раздражение идет с пустого места? Но если углубиться во всю ситуацию, можно разглядеть и свои ошибки. Ревность – не признак недоверия в этом случае, это признак того, что вы совсем забыли о родном человеке. Устройте в середине недели, совсем внезапно, романтический ужин для двоих. Откиньте все разговоры о делах и просто любите.

Рак

Если раньше вы как-то могли смириться со своими неудачами, то сейчас это привело к пику негодования. Вы слишком критично относитесь ко всему. Научитесь радоваться мелким победам! В начале недели звезды советуют Ракам меньше переживать по пустякам и научиться видеть чудеса даже в простых, обыденных вещах. Вам бы даже на секундочку не помешало бы примерить розовые очки. Конечно, усердствовать с ними не стоит, но попробовать что-то новое катастрофически необходимо.

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Лев

С понедельника ваша голова пойдет кругом от новой информации, притормозите, выдохните и тогда уже начинайте все дела. К середине недели вы заметите, что недостатки вашей второй половинки стали более заметны, чем достоинства. Поймите, что человек не может быть идеален во всем, и перестаньте быть слишком резким. Любимого человека можно потерять, сказав одно неосторожное слово, а жалеть вы будете всю жизнь. Научитесь идти на компромиссы, тогда к концу недели получите хорошее известие.

Дева

Попросите в понедельник о повышении, возможен отказ, но вы не расстраивайтесь. Начальство начнет более пристально к вам присматриваться и уже через некоторое время предложит карьерный рост. Если вы сами не возьмете все в свои руки, удача убежит прямо из-под носа. Не летайте в облаках, а действуйте. В вашем случае инициатива не наказуема. Смелость – это то, за что стоит держаться всю неделю.

Весы

Вы так не хотели, чтобы эта неделя начиналась. Почему вы ожидаете от нее только самого негативного? Перестаньте думать о ваших недоброжелателях, они о вас точно не думают. Сосредоточьтесь на рабочий лад, сделайте эту неделю самой продуктивной – всем назло, себе во благо. Не стоит усердствовать к концу недели с алкоголем, он не лучший помощник в делах сердечных. Займите себя лучше чем-то полезным.

Скорпион

Глаза – это зеркало души. В вашем случае лучше остерегаться красивых глаз. Вы слишком доверчивая личность, люди этим успешно пользуются. В понедельник ожидается внезапная прибыль. Звезды советуют не делиться с людьми информацией об успехах, которые пришли к вам. У Скорпионов появились завистники, будьте осторожны! Если прислушаетесь к совету, тогда неделя будет одной из самых лучших.

Стрелец

Доверяй, но проверяй! Не стоит забывать это! Вы просто утонули в одном человеке и не видите всей картины. Быть может, не стоит нырять в омут с головой, к тому же, если у вас уже имеется негативный опыт. В начале недели уделите время самому себе. Посетите салон красоты или устройте себе шопинг. Очистите голову от ерунды, которая уже многое время мешает вам жить и мыслить ясно. С середины недели Стрельцов ждет работа, которую нужно выполнить идеально, чтобы у начальства не возникло вопросов насчет вашего профессионализма.

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Козерог

Было время, когда вы выбрали любимое дело, а не большой финансовый доход. Уже начали жалеть? Не стоит! Вы так долго боролись за то, чем занимаетесь. Не изменяйте самому себе, иначе судьба разозлится на вас. Изменения посетят ваш дом уже к концу недели, главное, оставайтесь собой. Важно уделить внимание спорту, чтобы держать себя в тонусе. В здоровом теле – здоровый дух. Не забывайте!

Водолей

Не отказывайтесь от новой должности. Возможно, страхи затуманили ваш рассудок. Хватит так бессовестно в себя не верить! Вы безумно талантливы, так может, стоит начать этим пользоваться? Если вы сами себя не полюбите, то ничего хорошего из этого не выйдет. Похвала, которая начнется с начала недели, будет вполне заслуженной. Примите все с достоинством и начните работать над своей душевной гармонией. Главное, не зазнавайтесь, перегнуть палку в этом деле тоже очень легко.

Рыбы

В понедельник вы потребуете от судьбы острых ощущений. Но разве стоит рисковать своим здоровьем? Если уже решитесь на что-то экстремальное, то подумайте дважды и выберите самое безопасное развлечение. Подумайте о родных, ведь они очень переживают. В середине недели посетите культурное мероприятие, ваша душа требует классической музыки и умиротворения. К выходным приготовьтесь очень серьезно, вам поручат ответственное дело. Если подойдете к вопросу серьезно, справитесь лучше всех.

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