Гороскоп на тиждень з 13 по 19 серпня 2018 року розповість вам, як зробити цей тиждень найпродуктивнішим. Якщо з повагою ставитися до передбачень, то можна смакувати плодами продуктивного тижня вже сьогодні. Почніть вдосконалюватися – не завтра, не коли-небудь, а сьогодні! Важливо вірити в себе та свої сили, тоді все буде на найвищому рівні. Детальний прогноз на тиждень з 13 по 19 серпня 2018 року ви можете знайти в нашому матеріалі.

Овен

На початку тижня на вас чекає справжній успіх, підтримка прийде зовсім несподівано. Варто прийняти її із задоволенням, адже результат співпраці приведе до довгоочікуваного результату. В середині тижня Овни отримають прибуток від проекту, який був відкритий зовсім нещодавно. Звичайно, ще не час розслаблятися, адже роботи, яку треба виконати, вдосталь. Не лінуйтеся, і зірки покажуть правильний шлях.

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Телець

Якщо до цього Тельці більше часу приділяли роботі, то зараз їм хочеться тепла та ласки. Шкода, що раніше ви прибрали зі свого шляху того, хто міг вам все це дати. Змініть своє ставлення до кохання та взаємин, тоді все буде йти зовсім в іншому руслі. Вже наприкінці тижня ви 100% помітите результат, якщо вже сьогодні почнете змінювати свої погляди.

Близнюки

Ви настільки сильно хочете реалізувати себе у творчості, що зовсім забули про свою кохану людину. Гадаєте, що роздратування йде з пустого місця? Але, якщо заглибитися у ситуацію, можна розгледіти і свої помилки. Ревнощі – не ознака недовіри у вашому випадку, це ознака того, що ви зовсім забули про рідну людину. Влаштуйте в середині тижня, зовсім раптово, романтичну вечерю для двох. Відкиньте усі розмови про справи та просто кохайте.

Рак

Якщо раніше ви якось могли змиритися зі своїми невдачами, то зараз це призвело до справжнього обурення. Ви занадто критично ставитеся до всього. Навчіться радіти дрібним перемогам! На початку тижня зірки радять Ракам менше переживати через дрібниці та навчитися бачити дива навіть у простих повсякденних речах. Вам би не завадило надіти рожеві окуляри. Звичайно, ненадовго. Лише спробуйте щось нове. Вам це катастрофічно потрібно.

Лев

З понеділка ваша голова піде обертом від нової інформації, пригальмуйте, видихніть, і тільки тоді вже беріться за справи. До середини тижня ви помітите, що недоліки вашої другої половинки стали більш помітні, ніж переваги. Зрозумійте, що людина не може бути ідеальною в усьому, та перестаньте бути занадто різкими. Кохану людину можна втратити, сказавши одне необережне слово, а шкодуватимете усе життя. Навчіться йти на компроміси, тоді до кінця тижня отримаєте гарну звістку.

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Діва

Попросіть у понеділок про підвищення, можлива відмова, але ви не хвилюйтеся. Керівництво почне пильніше до вас придивлятися, і вже за деякий час запропонує кар’єрний ріст. Якщо ви самі не візьмете усе в свої руки, удача втече прямо з-під носа. Не літайте в хмарах, краще дійте! У вашому випадку ініціатива не карається. Сміливість – це те, за що варто триматися весь тиждень.

Терези

Ви так не хотіли, щоб цей тиждень починався. Чому ви очікуєте від нього тільки негатив? Досить думати про недоброзичливців, вони про вас точно не думають. Зосередьтеся на робочих моментах, зробіть цей тиждень найпродуктивнішим – ворогам на зло, собі на благо. Не варто зловживати до кінця тижня з алкоголем, він не найкращий помічник у справах кохання. Займіть себе краще чимось корисним.

Скорпіон

Очі – це дзеркало душі. У вашому випадку краще остерігатися гарних очей. Ви занадто довірлива особистість, люди цим успішно користуються. У понеділок очікується раптовий прибуток. Зірки радять не ділиться з людьми інформацією про успіхи. У Скорпіонів з’явилися заздрісники, будьте обережні! Тоді тиждень буде одним із найкращих.

Стрілець

Довіряй, але перевіряй! Не варто забувати про це! Ви так закохались в одну людину, що не бачите усієї картини. Можливо, не варто пірнати у вир з головою, до того ж, якщо у вас вже є негативний досвід. На початку тижня приділіть час самому собі. Відвідайте салон краси або влаштуйте собі шопінг. Очистіть голову від нісенітниці, яка вже багато часу заважає вам жити і мислити ясно. Із середини тижня на Стрільців чекає робота, яку потрібно виконати ідеально, щоб у керівництва не виникло додаткових питань щодо вашого професіоналізму.

Козеріг

Був час, коли ви обрали улюблену справу, а не великий фінансовий дохід. Вже почали шкодувати? Не варто! Ви так довго боролися за те, чим займаєтеся. Не варто зраджувати самому собі, інакше доля розсердиться на вас. Зміни відвідають ваш дім вже до кінця тижня, головне, залишайтеся собою. Важливо приділити увагу спорту, щоб тримати себе в тонусі. У здоровому тілі – здоровий дух. Не варто забувати!

Водолій

Не відмовляйтеся від нової посади. Можливо, страхи затьмарили ваш розум. Досить так сильно в себе не вірити! Ви шалено талановиті, можливо, варто почати цим користуватися? Якщо ви самі себе не полюбите, то нічого хорошого з цього не вийде. Гарні коментарі на вашу адресу, які надходитимуть з початку тижня, будуть цілком заслуженими. Прийміть гідно та почніть працювати над своєю душевною гармонією. Головне, не зазнавайтеся, перегнути палицю в цій справі теж дуже легко.

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Риби

У понеділок ви терміново потребуватимете гострих відчуттів. Але хіба варто ризикувати своїм здоров’ям? Якщо вже зважитеся на щось екстремальне, то подумайте двічі та оберіть найбезпечнішу розвагу. Подумайте про рідних, адже вони дуже переживають. В середині тижня відвідайте культурний захід, ваша душа вимагає класичної музики та гармонії. До вихідних підготуйтеся дуже серйозно, вам доручать відповідальну справу. Якщо підійдете до питання серйозно, впораєтеся найкраще.

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