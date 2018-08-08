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Телеканал СТБ / Всемирный день кошек: фото котов звезд СТБ

Всемирный день кошек: фото котов звезд СТБ

Телеканал СТБ

8 августа 2018 года отмечается Всемирный день кошек! Историю праздника и информацию о том, как отмечают этот день, вы найдете в нашем материале. Звезды телеканала СТБ – те ещё кошатники. Татьяна Литвинова, Дарья Трегубова, Ольга Кучер, Надя Матвеева – счастливые хозяева четырехлапых друзей, и сейчас мы вас с ними познакомим.

История праздника

В мире практически не существует людей, равнодушных к кошкам. Любовь и привязанность к пушистикам настолько велика, что у них обязательно должен был появиться специальный праздник. Именно поэтому в 2002 году Международный фонд Animal Welfare стал инициатором создания Всемирного дня кошек.

Интересно, что в мире существует несколько Дней кошек – некоторые страны этот праздник отмечают в другие дни. Например, в США – 29 октября, в Италии – 17 ноября, в Японии – 22 февраля, а в Польше – 17 февраля.

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Популярность праздника объясняется тем, что кошки испокон веков были самыми популярными домашними любимцами человека. Примерно 80% всех жителей планеты держат домашних животных, и более половины выбрали именно кошек.


Как отмечают День кошек

К этому празднику в разных странах устраивают специальные выставки, открывают кошачьи парки, где можно выгуливать своих любимцев, дизайнеры даже шьют коллекции одежды для пушистиков. Также в этот день принято привозить еду в кошачьи питомники, и не просто корм, а всяческие деликатесы вроде мяса или рыбы.

Коты звезд СТБ – звезды Instagram

Кот Татьяны Литвиновой любит спать в сумке хозяйки.

Питомец Оли Кучер демонстрирует растяжку.

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Домашний любимец Нади Матвеевой очень серьезный.

Кот Даши Трегубовой – фотомодель.


Вот что Дарья Трегубова рассказала нам о своем домашнем любимце:

«Я очень давно поддерживаю историю о том, что животных нужно брать из приюта. Мы взяли нашего кота из приюта год назад. Он совершенно обычный, красивый, умный, серый кот, который всегда встречает нас. У нас кот, который умеет разговаривать. Очень смешно еще и то, что у него и нет имени, и много имен. Моя дочь называет его Марвин, моя мама – Фима, массажистка, которая ходила к моей дочке, – Вася, а мы с парнем – просто Кот. И самое смешное, что на Кота он откликается всегда. Еще у него есть один серьезный недостаток – он обгрызает все цветы. Мы думали, ему не хватает витаминов. Но ему просто не хватает совести, потому что он сжирает все букеты. А еще мою любимую юбку Кот назначил своим главным врагом: грыз и даже пытался ходить в нее в туалет».

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