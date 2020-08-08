Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Всесвітній день котів: фото котів зірок СТБ

08.08.2020

8 серпня 2020 року відзначається Всесвітній день котів! Історію свята та інформацію про те, як відзначають цей день, ви знайдете в нашому матеріалі. Зірки телеканалу СТБ – ще ті кошатники.  Даша Трегубова, Ніколас Петросян, Ольга Кучер, Надія Матвєєва – щасливі господарі чотирилапих друзів, і зараз ми вас із ними познайомимо.

Історія свята

У світі практично немає людей, байдужих до котів. Любов та прихильність до пухнастиків настільки велика, що у них обов’язково мало з’явитися спеціальне свято. Саме тому 2002 року Міжнародний фонд Animal Welfare став ініціатором створення Всесвітнього дня котів.

Цікаво, що у світі існує кілька Днів котів – деякі країни це свято відзначають в інші дні. Наприклад, в США – 29 жовтня, в Італії – 17 листопада, в Японії – 22 лютого, а в Польщі – 17 лютого.

Популярність свята пояснюється тим, що коти споконвіку були найпопулярнішими домашніми улюбленцями людини. Приблизно 80% всіх жителів планети тримають домашніх тварин, і більше половини обрали саме котів.

Більше на тему: Гарні імена для котів та кішок

Як відзначають Всесвітній день котів

До цього свята в різних країнах влаштовують спеціальні виставки, відкривають котячі парки, де можна вигулювати своїх улюбленців, дизайнери навіть шиють колекції одягу для пухнастиків. Також цього дня заведено привозити їжу в котячі притулки, і не просто корм, а всілякі делікатеси на зразок м’яса або риби.

Коти зірок СТБ – зірки Instagram

 

Ніколас Петросян запевняє, що його кіт завжди слухняно чекає його вдома з роботи.

Вихованець Олі Кучер демонструє розтяжку.

Більше на тему:«Х-фактор»: як склалася доля переможців усіх сезонів проекту в Україні

Домашній улюбленець Наді Матвєєвої дуже серйозний.

Кіт Даші Трегубової – фотомодель.


Ось що Даша Трегубова розповіла нам про свого домашнього улюбленця:

«Я дуже давно підтримую історію про те, що тварин потрібно брати з притулку. Ми взяли нашого кота з притулку рік тому. Він абсолютно звичайний, красивий, розумний, сірий кіт, який завжди зустрічає нас. У нас кіт, який вміє розмовляти. Дуже смішно ще й те, що у нього і немає імені, і багато імен. Моя дочка називає його Марвін, моя мама – Фіма, масажистка, яка ходила до моєї доньки, – Вася, а ми з хлопцем – просто Кіт. І найсмішніше, що на Кота він відгукується завжди. Ще у нього є один серйозний недолік – він обгризає усі квіти. Ми думали, йому не вистачає вітамінів. Але йому просто не вистачає совісті, тому що він зжирає усі букети. А ще мою улюблену спідницю Кіт призначив своїм головним ворогом: гриз і навіть намагався ходити в неї в туалет».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить