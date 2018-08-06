Гороскоп на неделю с 6 августа по 12 августа 2018 года расскажет вам, как правильно распланировать неделю. В какой день лучше устроить незабываемый шопинг, а в какой усердно заняться работой. Помните главное, о чем бы ни рассказал гороскоп, звезды, самое важное – это вера в себя и свои силы. Подробное предсказание на неделю с 6 августа по 12 августа 2018 года вы можете найти в нашем материале.

Овен

Если кто-то и может помочь дельным советом, так это только вы! Овны всегда отличались умением попадать в точку, и в начале недели необходимо будет это применить. Помогите своему близкому другу, тогда вся неделя пройдет на «Ура»! На выходных Овны могут столкнуться со сложным выбором, что на некоторое время введет их в замешательство. Прислушайтесь к своему сердцу, оно уже давно знает ответ.

Телец

Хорошая новость порадует вас в начале недели. Постарайтесь сохранить данный позитив до воскресения, ведь хорошее начало не пророчит легкие 7 дней. Тельцам очень повезло: как бы сложно им ни было, их всегда поддержат близкие люди. На этой неделе вас ждет крупная покупка, чтобы привлечь удачу и сделать правильный выбор, наденьте что-то фиолетовое. Этот цвет привлечет максимум положительной энергии.

Близнецы

Терпение и труд – ваши лучшие друзья. Именно по этой причине все блага достаются вам, а не кому-то другому. Увы, ваша вторая половинка не понимает вашего стремления идти вперед. Может, ей просто не хватает внимания с вашей стороны? Если вы уж так сильно любите то, чем занимаетесь, то делите на два. 50% времени посвятите работе, а 50% – своей любви. Иначе рискуете уже с понедельника потерять ее расположение. Будьте внимательны к близким людям, тогда сможете более удачно все совмещать.

Больше по теме: Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Рак

Обида не сделает вас счастливым человеком, научитесь прощать. Запомните, все люди совершают ошибки, и даже вы небезгрешны. Вы много лет строили со своим близким другом взаимоотношения. Зачем же Раки захотели прервать такую крепкую связь? Может, хватит проявлять эгоизм и время начать беречь друг друга? Присмотритесь к человеку, быть может, ваша поддержка нужна ему, а вы не замечаете.

Лев

Отнеситесь внимательно даже к легкой простуде, чтобы потом не было осложнений. Звезды настоятельно советуют беречь себя. В начале недели вас ждет новый проект, но не начинайте его в таком состоянии. Отлежитесь дома, попейте микстуры и через пару дней приступайте к реализации самых смелых идей, ведь у вас на это появятся нужные силы! В воскресение займитесь чем-то экстремальным, это вдохновит Львов уже на новую неделю.

Весы

В понедельник ваше обаяние не будет иметь границ. Вы полны сил и уверенности в себе! Это будет самая насыщенная неделя за весь год, наверное. На вас упадет столько новостей, что иногда вы не будете успевать все переварить и собрать «пазл» воедино. Без паники! Ближе к середине недели Весы справятся с волнением и смогут извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Даже осознаете тот факт, что стали более мудрым.

Скорпион

Вы так нервничаете, что это стало проблемой. Переступите через себя, попейте чай с ромашкой и все у Скорпионов получится. Ближе к концу недели вы все же справитесь с самим собой и сможете решить много деловых вопросов. Это будет маленькая победа над собой, которая откроет новые грани для данного знака зодиака.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Стрелец

Ваши мысли заняты чем-то другим, а нужно делать акценты на реальном мире. Поверьте, он тоже неплох. Для вас главное отыскать гармонию между выдуманным миром и реальностью. Если взглянуть на ситуацию пристально, ваши планы грандиозны и имеют право на жизнь. Вы вполне себе ничего, чтобы умело все реализовать. Так почему же вы всего боитесь? Смело смотрите в будущее, не обращая внимания на лицемеров и завистников, тогда дурные мысли улетучатся сами собою.

Козерог

Козероги, чтобы вас заметили, не обязательно делать что-то из ряда вон выходящее. Просто оставайтесь собой! Неделя будет для вас не самой легкой, но вы справитесь. Нормализуйте режим сна, чтобы силы вас не покинули уже в начале недели. Если будете что-то не успевать, не бойтесь попросить о помощи. Кстати, таким образом сможете проверить – кто друг, а кто враг.

Водолей

Займитесь на этой неделе самосовершенствованием. Например, пойдите на курсы иностранного языка. Все то, что вы давно хотели воплотить в жизнь, стоит начать делать прямо сейчас! А еще в середине недели вы сможете решить много финансовых вопросов. Возможно хорошее денежное поступление.

Рыбы

Позвольте себе на этой неделе побыть слабым. Столько сил уже потрачено, а энергию нужно восстанавливать. Попейте витамины, больше отдыхайте и проводите свободное время на свежем воздухе. Людей, которые заставляют вашу нервную систему бунтовать, уберите куда-то подальше. Думайте о себе, о своей семье, а не о тех, кто и мизинца вашего не стоит.

Хорошей и продуктивной вам недели!

Больше по теме: Гороскоп на сегодня – 6 августа 2018

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре